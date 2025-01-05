В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 5 января. Начало встречи — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Мемфис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: «Голден Стэйт» поднялся на одну строчку и расположился на 9 месте в турнирной таблице Западной конференции при 17 победах и 16 поражениях.

Последние матчи: «Золотые» одержали победу в матче против «Филадельфии» в минувшем туре регулярного чемпионата (139:105). В составе «Голден Стэйт» результативными действиями отметился Стефен Карри, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 передач.

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Не сыграют: Калифорнийский клуб потерял двух игроков: из-за травмы икры не сыграет Гэри Пэйтон, выбыл из строя лидер команды Стефен Карри, у которого травмировано колено.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Голден Стэйт» одержал две победы в последних пяти матчах.

«Мемфис»

Турнирная таблица: «Мемфис» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 23 победы и потерпев 12 поражений.

Последние матчи: В прошедшем туре регулярного чемпионата «Мемфис» проиграл «Сакраменто» (133:138).

Не сыграют: С травмой спины из игры выбыл Джа Морант, у Винса Уильямса — травма лодыжки, Маркус Смарт получил травму плеча. С травмой ноги в лазарете клуба находится Грегори Джексон.

Состояние команды: «Мемфис» одержал три победы в последних пяти матчах.

Статистика для ставок

«Голден Стэйт» одержал две победы в пяти матчах

«Мемфис» одержал три победы в пяти матчах

В этом сезоне «Голден Стэйт» и «Мемфис» обменялись победами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. На победу «Мемфиса» — 2.21.

ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.92.

Прогноз: Встречаются команды примерно одного уровня, ожидаем равную игру со стороны «Голден Стэйт» и «Мемфиса».

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.94.