Голден Стэйт
Мемфис
«Голден Стэйт»
Турнирная таблица: «Голден Стэйт» поднялся на одну строчку и расположился на 9 месте в турнирной таблице Западной конференции при 17 победах и 16 поражениях.
Последние матчи: «Золотые» одержали победу в матче против «Филадельфии» в минувшем туре регулярного чемпионата (139:105). В составе «Голден Стэйт» результативными действиями отметился Стефен Карри, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 передач.
Голден Стэйт — Мемфис: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Калифорнийский клуб потерял двух игроков: из-за травмы икры не сыграет Гэри Пэйтон, выбыл из строя лидер команды Стефен Карри, у которого травмировано колено.
Состояние команды: «Голден Стэйт» одержал две победы в последних пяти матчах.
«Мемфис»
Турнирная таблица: «Мемфис» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 23 победы и потерпев 12 поражений.
Последние матчи: В прошедшем туре регулярного чемпионата «Мемфис» проиграл «Сакраменто» (133:138).
Не сыграют: С травмой спины из игры выбыл Джа Морант, у Винса Уильямса — травма лодыжки, Маркус Смарт получил травму плеча. С травмой ноги в лазарете клуба находится Грегори Джексон.
Состояние команды: «Мемфис» одержал три победы в последних пяти матчах.
Статистика для ставок
- «Голден Стэйт» одержал две победы в пяти матчах
- «Мемфис» одержал три победы в пяти матчах
- В этом сезоне «Голден Стэйт» и «Мемфис» обменялись победами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. На победу «Мемфиса» — 2.21.
ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.92.
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Прогноз: Встречаются команды примерно одного уровня, ожидаем равную игру со стороны «Голден Стэйт» и «Мемфиса».
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.94.