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    Увёзет ли «Мемфис» победу из Калифорнии?

    «Голден Стэйт» — «Мемфис». Ставка (к. 3.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 5 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Мемфис»
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    «Мемфис»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 5 января. Начало встречи — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Мемфис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 05 Января 2025 года

    Голден Стэйт

  • Окленд
    •  Голден Стэйт 04:30 Мемфис

    Мемфис

  • НБА
    •

    «Голден Стэйт»

    Турнирная таблица: «Голден Стэйт» поднялся на одну строчку и расположился на 9 месте в турнирной таблице Западной конференции при 17 победах и 16 поражениях.

    Последние матчи: «Золотые» одержали победу в матче против «Филадельфии» в минувшем туре регулярного чемпионата (139:105). В составе «Голден Стэйт» результативными действиями отметился Стефен Карри, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 передач.

    Голден Стэйт — Мемфис: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Калифорнийский клуб потерял двух игроков: из-за травмы икры не сыграет Гэри Пэйтон, выбыл из строя лидер команды Стефен Карри, у которого травмировано колено.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Голден Стэйт» одержал две победы в последних пяти матчах.

    «Мемфис»

    Турнирная таблица: «Мемфис» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 23 победы и потерпев 12 поражений.

    Последние матчи: В прошедшем туре регулярного чемпионата «Мемфис» проиграл «Сакраменто» (133:138).

    Не сыграют: С травмой спины из игры выбыл Джа Морант, у Винса Уильямса — травма лодыжки, Маркус Смарт получил травму плеча. С травмой ноги в лазарете клуба находится Грегори Джексон.

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    Состояние команды: «Мемфис» одержал три победы в последних пяти матчах.

    Статистика для ставок

    • «Голден Стэйт» одержал две победы в пяти матчах

    • «Мемфис» одержал три победы в пяти матчах

    • В этом сезоне «Голден Стэйт» и «Мемфис» обменялись победами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. На победу «Мемфиса» — 2.21.

    ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.92.

    Прогноз: Встречаются команды примерно одного уровня, ожидаем равную игру со стороны «Голден Стэйт» и «Мемфиса».

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.94.

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    «Голден Стэйт» — «Мемфис»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на баскетбол. Увёзет ли «Мемфис» победу из Калифорнии?
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