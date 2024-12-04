В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Инглевуде на «Intuit Dome» 4 декабря. Начало встречи — в 06:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Портленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 7 место при 13 победах и 9 поражениях.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу в матче против «Денвера» (126:122). В составе победителей отличился Джеймс Харден, защитнику удалось оформить дабл-дабл из 39 очков и 11 передач.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды находится форвард Кавай Леонард. Из-за травмы подколенного сухожилия из строя выбыл защитник Норман Пауэлл.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» в последних пяти матчах одержал три победы.

«Портленд»

Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды 8 побед и 13 поражений.

Последние матчи: «Портленд» допустил осечку в противостоянии с «Далласом» (131:137).

Не сыграют: С травмой колена и ноги из строя выбыли австралийский защитник Матис Тибул и американский защитник Скот Хендерсон.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Портленд» одержал две победы.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Клипперс» в последних пяти матчах одержал три победы

В последних пяти матчах «Портленд» одержал две победы

В этом сезоне «Портленд» уже обыгрывал «Лос-Анджелес Клипперс» (106:105)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. На победу «Портленда» — 3.94.

ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.85.

Прогноз: «Клипперс» уже один раз умудрился проиграть «Клипперс», не исключаем, что все может повторится.

Ставка: Победа «Портленда» с коэффициентом 3.94.

Прогноз: Можно сыграть на форе «Портленда».

Ставка: Фора «Портленда» (+8.5) с коэффициентом 1.83.