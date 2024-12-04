Лос-Анджелес Клипперс
Портленд
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 7 место при 13 победах и 9 поражениях.
Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу в матче против «Денвера» (126:122). В составе победителей отличился Джеймс Харден, защитнику удалось оформить дабл-дабл из 39 очков и 11 передач.
Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды находится форвард Кавай Леонард. Из-за травмы подколенного сухожилия из строя выбыл защитник Норман Пауэлл.
Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» в последних пяти матчах одержал три победы.
«Портленд»
Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды 8 побед и 13 поражений.
Последние матчи: «Портленд» допустил осечку в противостоянии с «Далласом» (131:137).
Не сыграют: С травмой колена и ноги из строя выбыли австралийский защитник Матис Тибул и американский защитник Скот Хендерсон.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Портленд» одержал две победы.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес Клипперс» в последних пяти матчах одержал три победы
- В последних пяти матчах «Портленд» одержал две победы
- В этом сезоне «Портленд» уже обыгрывал «Лос-Анджелес Клипперс» (106:105)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. На победу «Портленда» — 3.94.
ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.85.
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Прогноз: «Клипперс» уже один раз умудрился проиграть «Клипперс», не исключаем, что все может повторится.
Ставка: Победа «Портленда» с коэффициентом 3.94.
Прогноз: Можно сыграть на форе «Портленда».
Ставка: Фора «Портленда» (+8.5) с коэффициентом 1.83.