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    «Индиана» сможет оторваться от «Орландо» в таблице?

    «Орландо» — «Индиана». Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 14 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Индиана»
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    «Индиана»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Киа Центре» 14 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Индиана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 14 Ноября 2024 года

    Орландо

  • НБА
    •  Орландо 03:00 Индиана

    Индиана

  • НБА
    •

    «Орландо»

    Турнирное положение: Состояние «Орландо» оценивается, как не лишком удовлетворительное, поскольку клуб не сильно высоко в таблице восточной конференции, хотя по возможностям должен размещаться выше четвёртого места Востока.

    Последние матчи: Дистанцию в три последних матча «Орландо» смог пройти без приключений, но клубы в соперниках были далеко не самые сильные.

    Травмированные игроки: Банкеро и Картер по-прежнему не могут помочь «Орландо», однако Мозли уже придумал как играть без них и пока что впечатляет.

    Общий тонус клуба: Встреча против «Индианы» будет тяжелой, поскольку оба клуба соседствуют между собой в турнирной таблице восточной конференции.

    «Индиана»

    Турнирное положение: В последних поединках у «Индианы» получается играть в баскетбол куда продуктивнее, чем ещё две недели назад, поэтому третье место на Востоке ни для кого не должно быть удивлением.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В последнем поединке «Индиана» смогла обыграть «Нью-Йорк», которого все считают главным контендером от Востока в этом сезоне.

    Травмированные игроки: Причем проблем с составом у «Индианы» также приличное количество. Не могут помочь своему коллективу Джексон, Несмит, Уайзман. Под вопросом участие в матче таких игроков, как Нембхард и Топпин.

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    Общий тонус клуба: Встреча против «Орландо» получится тяжелой, ибо клубы соседствуют в таблице, а победа одного из коллективов может дать серьезную фору на дистанции ближайшего месяца.

    Статистика для ставок

    • «Орландо» не проигрывает дома пять матчей подряд

    • У «Индианы» за пять последних выездных поединков всего лишь одна виктория

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.85, а на победу «Индианы» — 1.97.

    Прогноз: «Орландо» будет тяжело, но выиграют матч гости.

    Альтернативный прогноз: Оба клуба знают, что такое атака, поэтому не стоит удивляться, если зрители увидят огромный тотал матча.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.97.

    Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.29.

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    «Орландо» — «Индиана»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Индиана» сможет оторваться от «Орландо» в таблице?
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