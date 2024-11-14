Орландо
Индиана
«Орландо»
Турнирное положение: Состояние «Орландо» оценивается, как не лишком удовлетворительное, поскольку клуб не сильно высоко в таблице восточной конференции, хотя по возможностям должен размещаться выше четвёртого места Востока.
Последние матчи: Дистанцию в три последних матча «Орландо» смог пройти без приключений, но клубы в соперниках были далеко не самые сильные.
Травмированные игроки: Банкеро и Картер по-прежнему не могут помочь «Орландо», однако Мозли уже придумал как играть без них и пока что впечатляет.
Общий тонус клуба: Встреча против «Индианы» будет тяжелой, поскольку оба клуба соседствуют между собой в турнирной таблице восточной конференции.
«Индиана»
Турнирное положение: В последних поединках у «Индианы» получается играть в баскетбол куда продуктивнее, чем ещё две недели назад, поэтому третье место на Востоке ни для кого не должно быть удивлением.
Последние матчи: В последнем поединке «Индиана» смогла обыграть «Нью-Йорк», которого все считают главным контендером от Востока в этом сезоне.
Травмированные игроки: Причем проблем с составом у «Индианы» также приличное количество. Не могут помочь своему коллективу Джексон, Несмит, Уайзман. Под вопросом участие в матче таких игроков, как Нембхард и Топпин.
Общий тонус клуба: Встреча против «Орландо» получится тяжелой, ибо клубы соседствуют в таблице, а победа одного из коллективов может дать серьезную фору на дистанции ближайшего месяца.
Статистика для ставок
- «Орландо» не проигрывает дома пять матчей подряд
- У «Индианы» за пять последних выездных поединков всего лишь одна виктория
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.85, а на победу «Индианы» — 1.97.
Прогноз: «Орландо» будет тяжело, но выиграют матч гости.
- 2.16Милуоки — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.85Бруклин — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 1.93Нью-Йорк — Чикаго: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Альтернативный прогноз: Оба клуба знают, что такое атака, поэтому не стоит удивляться, если зрители увидят огромный тотал матча.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.97.
Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.29.