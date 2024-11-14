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    «Бруклин» ещё раз зацепится за матч с «Бостоном»?

    «Бруклин» — «Бостон». Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 14 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Бостон»
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    «Бруклин»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 14 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бруклин» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 14 Ноября 2024 года

    Бруклин

  • НБА
    •  Бруклин 03:30 Бостон

    Бостон

  • НБА
    •

    «Бруклин»

    Турнирное положение: С начала регулярного сезона «Бруклин» только прибавляет и прибавляет, поэтому пятое место Вона никого не должно удивлять.

    Последние матчи: В недавнем матче как раз против «Селтикс» «Бруклин» смог завести игру в овертайм, но там уже не было шансов на успех.

    Травмированные игроки: Сейчас «Бруклину» не могут помочь сразу несколько важных баскетболистов. Среди них Шарп, Уотфорд и Богданович.

    Общий тонус клуба: В игре против «Бостона» определенные шансы на повторение сценария недавнего матча имеются, но их количество будет заведомо меньше, чем пару дней назад.

    «Бостон»

    Турнирное положение: Игра «Бостона» на старте сезона стабильно хороша и продуктивна, поэтому второе место на Востоке для поклонников этого клуба — совсем не удивление.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В двух последних матчах «Бостон» расправился с «Милуоки», и как раз «Бруклином». Но в матче против нью-йоркской команды пришлось сыграть дополнительную пятиминутку, чтобы победить.

    Травмированные игроки: Сейчас «Бостону» не может помочь латыш Порзингис, довольно длительное время мучающийся с травмой ноги.

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    Общий тонус клуба: Есть подозрение, что «Селтикс» ещё раз справятся с «Бруклином», но теперь более убедительно, чем несколько дней назад.

    Статистика для ставок

    • «Бруклин» не может победить «Бостон» с 2022 года

    • «Бостон» не проигрывает на выезде уже четыре матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 4.33, а на победу «Бостона» — 1.35.

    Прогноз: «Бостон» ещё раз за довольно короткий срок обыграет «Бруклин»

    Альтернативный прогноз: Встреча будет очень результативной, поэтому большому количеству набранных очков с обеих сторон не стоит удивляться.

    Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.85.

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.33.

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    «Бруклин» — «Бостон»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Бруклин» ещё раз зацепится за матч с «Бостоном»?
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