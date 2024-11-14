В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 14 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бруклин» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бруклин»

Турнирное положение: С начала регулярного сезона «Бруклин» только прибавляет и прибавляет, поэтому пятое место Вона никого не должно удивлять.

Последние матчи: В недавнем матче как раз против «Селтикс» «Бруклин» смог завести игру в овертайм, но там уже не было шансов на успех.

Травмированные игроки: Сейчас «Бруклину» не могут помочь сразу несколько важных баскетболистов. Среди них Шарп, Уотфорд и Богданович.

Общий тонус клуба: В игре против «Бостона» определенные шансы на повторение сценария недавнего матча имеются, но их количество будет заведомо меньше, чем пару дней назад.

«Бостон»

Турнирное положение: Игра «Бостона» на старте сезона стабильно хороша и продуктивна, поэтому второе место на Востоке для поклонников этого клуба — совсем не удивление.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В двух последних матчах «Бостон» расправился с «Милуоки», и как раз «Бруклином». Но в матче против нью-йоркской команды пришлось сыграть дополнительную пятиминутку, чтобы победить.

Травмированные игроки: Сейчас «Бостону» не может помочь латыш Порзингис, довольно длительное время мучающийся с травмой ноги.

Общий тонус клуба: Есть подозрение, что «Селтикс» ещё раз справятся с «Бруклином», но теперь более убедительно, чем несколько дней назад.

Статистика для ставок

«Бруклин» не может победить «Бостон» с 2022 года

«Бостон» не проигрывает на выезде уже четыре матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 4.33, а на победу «Бостона» — 1.35.

Прогноз: «Бостон» ещё раз за довольно короткий срок обыграет «Бруклин»

Альтернативный прогноз: Встреча будет очень результативной, поэтому большому количеству набранных очков с обеих сторон не стоит удивляться.

Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.85.

Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.33.