Бруклин
Бостон
«Бруклин»
Турнирное положение: С начала регулярного сезона «Бруклин» только прибавляет и прибавляет, поэтому пятое место Вона никого не должно удивлять.
Последние матчи: В недавнем матче как раз против «Селтикс» «Бруклин» смог завести игру в овертайм, но там уже не было шансов на успех.
Травмированные игроки: Сейчас «Бруклину» не могут помочь сразу несколько важных баскетболистов. Среди них Шарп, Уотфорд и Богданович.
Общий тонус клуба: В игре против «Бостона» определенные шансы на повторение сценария недавнего матча имеются, но их количество будет заведомо меньше, чем пару дней назад.
«Бостон»
Турнирное положение: Игра «Бостона» на старте сезона стабильно хороша и продуктивна, поэтому второе место на Востоке для поклонников этого клуба — совсем не удивление.
Последние матчи: В двух последних матчах «Бостон» расправился с «Милуоки», и как раз «Бруклином». Но в матче против нью-йоркской команды пришлось сыграть дополнительную пятиминутку, чтобы победить.
Травмированные игроки: Сейчас «Бостону» не может помочь латыш Порзингис, довольно длительное время мучающийся с травмой ноги.
Общий тонус клуба: Есть подозрение, что «Селтикс» ещё раз справятся с «Бруклином», но теперь более убедительно, чем несколько дней назад.
Статистика для ставок
- «Бруклин» не может победить «Бостон» с 2022 года
- «Бостон» не проигрывает на выезде уже четыре матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 4.33, а на победу «Бостона» — 1.35.
Прогноз: «Бостон» ещё раз за довольно короткий срок обыграет «Бруклин»
- 2.16Милуоки — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.93Нью-Йорк — Чикаго: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.02Оклахома — Нью-Орлеан: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Встреча будет очень результативной, поэтому большому количеству набранных очков с обеих сторон не стоит удивляться.
Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.85.
Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.33.