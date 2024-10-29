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    «Мемфис» не отдаст победу «Чикаго»?

    «Мемфис» — «Чикаго». Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 29 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Чикаго»
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    Джа Морант с мячом
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФорум» 29 октября. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Чикаго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Мемфис»

    Турнирная таблица: «Мемфис» занимает 7 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав две победы и потерпев одно поражение.

    Последние матчи: «Мемфис» одержал первую домашнюю победу в новом сезоне, команда из штата Теннесси нанесла поражение «Орландо» (124:111). Ведущую роль в матче сыграл центровой Санти Альдама. Испанец отправил в кольцо 22 очка, совершил 7 подборов и отдал 5 передач. Таким образом «гризли» удалось отыграться за поражение в минувшем сезоне.

    Не сыграют: С травмой ноги из строя выбыли Кэм Спенсер, Грегори Джескон и Винс Уильямс. Кэм Спенсер получил травму лодыжки.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В следующее межсезонье к обсуждению нового контракта вернутся Джарен Джексон и «Мемфис». Стоит также отметить возвращение в строй лидера «Мемфиса» Джа Моранта.

    «Чикаго»

    Турнирная таблица: После трёх сыгранных матчей «Чикаго» потерял две строчки и расположился на 10 месте в турнирной таблице Восточной конференции, одержав одну победу и потерпев два поражения.

    Последние матчи: «Чикаго» на своей площадке потерпел поражение от «Оклахомы» (95:114).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: На старте нового сезона в НБА «Чикаго» намерен совершить обмен Зака Лавина.

    Статистика для ставок

    • «Чикаго» одержал три победы в последних пяти матчах

    • «Мемфис» одержал три победы в последних пяти матчах

    • В сезоне 2023/2024 «Мемфис» и «Чикаго» сыграли четыре раза (3:1 — в пользу «Чикаго»)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. На победу «Чикаго» — 3.40.

    ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.96 и 1.90 соответственно.

    Прогноз: К «Мемфису» вернулась прежняя мощь, лидер команды Джа Морант может помочь «гризли» добиться положительного результата и взять реванш за прошлогодние неудачи.

    Ставка: Фора «Мемфиса» (-6.5) с коэффициентом 1.81.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.00.

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    «Мемфис» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на баскетбол. «Мемфис» не отдаст победу «Чикаго»?
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