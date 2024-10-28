2-й таймХимки — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Константин Тюкавин«Химки» — «Динамо». Онлайн «Барселона»«Реал» — «Барселона» 0:4. Онлайн Манфред Угальде«Пари НН» — «Спартак» 0:2. Онлайн
  • 16:13
    • «Спартак» победил «Пари НН» в гостях
    Все новости спорта

    «Голден Стэйт» захватит лидерство на Западе?

    «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 28 октября 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Голден Стэйт» — «Сакраменто»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 28 октября. Начало встречи — в 03:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 28 Октября 2024 года

    Голден Стэйт

  • Окленд
    •  Голден Стэйт 03:30 Лос-Анджелес Клипперс

    Лос-Анджелес Клипперс

  • НБА
    •

    «Голден Стэйт»

    Турнирная таблица: «Голден Стэйт» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Калифорнийцы провели два матча и одержали две победы.

    Последние матчи: В гостевой серии игр «Голден Стэйт» выиграл сначала у «Портленда» (140:104), а затем у «Юты» (127:86). В игре против «музыкантов» в составе калифорнийцев лучшим игроком стал защитник Бадди Хилд, который отправил в кольцо «Юты» 27 очков.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: Игрок «Голден Стэйт» летом 2025-го может стать свободным агентом. Также отметим, что «калифорнийцы» на протяжении последних двух лет только и знают, что обыгрывать «Юту».

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирная таблица: После двух сыгранных матчей на старте нового сезона «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 8 место в турнирной таблице Западной конференции, при одной победе и одном проигрыше.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» одержал первую победу в сезоне, выиграв в гостях у мощного «Денвера» (109:104). В составе «парусников» результативностью отметился защитник Норман Пауэлл, который набрал 37 очков.

    Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды находится форвард «парикмахеров» Кавай Леонард.

    Состояние команды: Боунс Хайлэнд не смог договориться с «Лос-Анджелес Клипперс» о новом контракте. Таким образом игрок станет свободным агентом в следующем межсезонье.

    Статистика для ставок

    • «Клипперс» одержал 5 побед в последних 6 матчах

    • Победная серия «Голден Сттэйт» составляет 8 матчей

    • В сезоне 2023/2024 «Голден Стэйт» и «Лос-Анджелес Клипперс» сыграли пять матчей (3:2 — в пользу «Клипперс»)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 4.40.

    ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.92 и 1.94 соответственно.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» — тот клуб, который может прервать победное шествие «Уорриорз», однако мы считаем, что «Голден Стэйт» всё же добьется своего, так как играет дома.

    Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-9.5) с коэффициентом 1.92.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Монца — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лацио — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Северсталь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лион — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Шелтон — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хетафе — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Страсбург — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Монпелье — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 28.10.2024. Прогнозы на баскетбол. «Голден Стэйт» захватит лидерство на Западе?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры