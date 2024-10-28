В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 28 октября. Начало встречи — в 03:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: «Голден Стэйт» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Калифорнийцы провели два матча и одержали две победы.

Последние матчи: В гостевой серии игр «Голден Стэйт» выиграл сначала у «Портленда» (140:104), а затем у «Юты» (127:86). В игре против «музыкантов» в составе калифорнийцев лучшим игроком стал защитник Бадди Хилд, который отправил в кольцо «Юты» 27 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Игрок «Голден Стэйт» летом 2025-го может стать свободным агентом. Также отметим, что «калифорнийцы» на протяжении последних двух лет только и знают, что обыгрывать «Юту».

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: После двух сыгранных матчей на старте нового сезона «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 8 место в турнирной таблице Западной конференции, при одной победе и одном проигрыше.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» одержал первую победу в сезоне, выиграв в гостях у мощного «Денвера» (109:104). В составе «парусников» результативностью отметился защитник Норман Пауэлл, который набрал 37 очков.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды находится форвард «парикмахеров» Кавай Леонард.

Состояние команды: Боунс Хайлэнд не смог договориться с «Лос-Анджелес Клипперс» о новом контракте. Таким образом игрок станет свободным агентом в следующем межсезонье.

Статистика для ставок

«Клипперс» одержал 5 побед в последних 6 матчах

Победная серия «Голден Сттэйт» составляет 8 матчей

В сезоне 2023/2024 «Голден Стэйт» и «Лос-Анджелес Клипперс» сыграли пять матчей (3:2 — в пользу «Клипперс»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 4.40.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.92 и 1.94 соответственно.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» — тот клуб, который может прервать победное шествие «Уорриорз», однако мы считаем, что «Голден Стэйт» всё же добьется своего, так как играет дома.

Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-9.5) с коэффициентом 1.92.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 2.02.