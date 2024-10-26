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    Морант принесет победу «Мемфису»?

    «Хьюстон» — «Мемфис». Ставка (к. 2.50) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Мемфис»
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    Джа Морант
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота» 26 октября. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Мемфис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Хьюстон»

    Турнирная таблица: В сезоне 2023/2024 «Хьюстон» занял 11 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 41 побеу и потерпев 41 поражение. В плей-офф и плей-ин команда не смогла квалифицироваться.

    Последние матчи: «Хьюстон» стартовал с поражения в новом сезоне НБА, проиграв «Шарлотт» (105:110).

    Не сыграют: Из-за травм колена в предстоящем матче против «Мемфиса» в составе «Хьюстона» могут не сыграть канадский форвард Диллон Брукс и американский форвард Кэм Уитмор.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Хьюстон» сохранил своих главных молодых звезд на старте нового сезона. Речь о Джейлене Грине и Алперне Шенгюн. Баскетболисты продлят со своей командой контракты на 3 года.

    «Мемфис»

    Турнирная таблица: В сезоне 2023/2024 «Мемфис» провалил, заняв 9 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 27 побед и потерпев 55 поражений. Команда также не смогла пробиться в следующую стадию баскетбольной ассоциации.

    Последние матчи: В стартовом матче НБА «Мемфис» добился победы, обыграв на выезде музыкантов из «Юты» (126:124). В составе «гризли» отметим результативные действия испанского центрового Санти Альдама, он набрал 27 очков.

    Не сыграют: «Мемфис» не сможет рассчитывать на четырёх своих игроков: Люк Кеннард, Винс Уиллиамс — оба с травмой колена, Кэм Спенсер выбыл из строя из-за травмы лодыжки и Грегори Джексон получил травму ноги.

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    Состояние команды: В строй команды вернулся Джа Морант, после долгого перерыва. Лидер «Мемфиса» в стартовой игре нового сезона оформил дабл-дабл из 22 очков и 10 передач. В поединке против «Юты» Морант похоронил всешансы «Юты» на камбэк за 40 секунд до конца матча. Так что можно считать, что Морант вернулся на паркет и теперь начнёт разрывать оборону соперников.

    Еще один игрок команды Джарен Джексон и «Мемфис» вернуться к обсуждению нового контракта уже в следующее межсезонье.

    Статистика для ставок

    • Прервалась трехматчевая победная серия «Хьюстона»

    • В межсезонье «Мемфис» одержал 3 победы и потерпел 2 поражения

    • В сезоне 2023/2024 «Хьюстон» и «Мемфис» сыграли 4 раза (3:1- в пользу «Хьюстона»)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Мемфиса» — 2.50.

    ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.94 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: «Мемфис» обрёл былую мощь с возвращением Джа Моранта. Ждем от «гризли» уверенной победы.

    Ставка: Победа «Мемфиса» с коэффициентом 2.50.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.94.

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    «Хьюстон» — «Мемфис»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на баскетбол. Морант принесет победу «Мемфису»?
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