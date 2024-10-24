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    «Чикаго» может воспользоваться проблемами соперника?

    «Нью-Орлеан» — «Чикаго». Ставка (к. 2.82) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 24 октября 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Чикаго Буллз
    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Чикаго»
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    «Чикаго» — «Атланта»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в Нью-Орлеане на «Смузи Кинг Центр» 24 октября. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Орлеан» — «Чикаго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 24 Октября 2024 года

    Нью-Орлеан

  • НБА. Предсезонка
    •  Нью-Орлеан 03:00 Чикаго

    Чикаго

  • НБА
    •

    «Нью-Орлеан»

    Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Нью-Орлеан» занял 7 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 49 побед и потерпев 33 поражения.

    В итоге «пеликаны» получили путёвку в плей-офф, где проиграли «Оклахоме» (:4 счет в серии).

    Последние матчи: В межсезонье «Нью-Йорк» провёл 3 матча, одержав победу над «Орландо» (106:104),но проиграв «Майами» (99:101) и «Хьюстону» (104:106).

    Не сыграют: В лазарете команды форвард Трэй Мерфи, у игрока мышечная травма, по личным причинам будет отсутствовать защитник Деданте Маррей.

    Прогнозы и ставки на баскетбол

    Состояние команды: Команда из Луизианы готовит замену Бэндону Ингрэму и молится, чтобы с Зайоном ничего не случилось.

    «Чикаго»

    Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Чикаго» занял 9 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 39 побед и потерпев 43 поражения.

    В первом матче стадии плей-ин «Чикаго» выиграл у «Сакраменто» (105:98), но в следующей игре проиграл «Майами» (91:112).

    Последние матчи: В межсезонье «Чикаго» провёл 5 матчей, одержав победы над «Кливлендом» (139:137), «Миннесотой» (125:123), но проиграл «Милуоки» (107:111) и «Мемфису» (121:124).

    Не сыграют: Не сыграют защитник Дален Терри и форвард Патрик Уильямс.

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    Состояние команды: На старте нового сезона в НБА «Чикаго» намерен совершить обмен Зака Лавина.

    Статистика для ставок

    • В межсезонье «Нью-Орлеан» одержал 1 победу и потерпел 4 поражения

    • В межсезонье «Чикаго» одержал 3 победы и потерпел 2 поражения

    • В сезоне 2023/2024 «Нью-Орлеан» и «Чикаго» дважды сыграли (2:0- в пользу «иллинойского» клуба)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Орлеан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. На победу «Чикаго» — 2.82.

    ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: У «Чикаго» есть прекрасная возможность стартовать с победы в новом сезоне НБА, команда выдаёт победную серию.

    Ставка: Победа «Чикаго» с коэффициентом 2.82.

    Прогноз: Как показала практика игр в межсезонье баскетболисты «Нью-Орлеана» и «Чикаго» в среднем за игру забрасывают 220 очков. Так что можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Нью-Орлеан» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на баскетбол. «Чикаго» может воспользоваться проблемами соперника?
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