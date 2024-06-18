В матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 18 июня. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бостон» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: По последнему матчу «Бостона» нельзя говорить, что с клубом Маззуллы что-то не так.

Последние матчи: Просто лидеры клуба находились на плановом отдыхе и попросту не имели желания противостоять «Далласу» в четвертой игре серии.

Травмированные игроки: По-прежнему есть вопросы по Порзингису, который и не травмирован, и не здоров полностью.

Общий тонус клуба: Пятая игра серии станет завершающей для обоих клубов, и игроки «Селтикс» разделят радость победы со своими болельщиками.

«Даллас»

Турнирное положение: Мало кто хотел бы, чтобы «Даллас» проиграл серию со счетом 0:4, поэтому победители регулярного чемпионата просто сжалились над своим соперником.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Дончич чувствовал себя, как рыба в воде в чужой трехсекундной зоне. Даже его партнеры по клубу практически все броски совершали с открытых позиций для броска.

Травмированные игроки: Своему клубу по-прежнему не может помочь по личным причинам Браун.

Общий тонус клуба: Как не прискорбно это признавать, но техасский клуб приедет в Массачусетс приедет лишь затем, чтобы увидеть, как «Бостон» отпразднует долгожданную победу.

Статистика для ставок

«Бостон» за восемь последних матчей против «Далласа» проиграл лишь раз

Во всех матчах серии только одна из команд преодолевала 100-очковый рубеж

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.36, а на победу «Даллас» — 3.31.

Прогноз: Хозяева завершат серию в свою пользу

Альтернативный прогноз: Много очков в этом матче зрители не увидят

Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.97.

Альтернативная ставка: ТМ 206 с коэффициентом 2.12.