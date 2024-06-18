Бостон
Даллас
«Бостон»
Турнирное положение: По последнему матчу «Бостона» нельзя говорить, что с клубом Маззуллы что-то не так.
Последние матчи: Просто лидеры клуба находились на плановом отдыхе и попросту не имели желания противостоять «Далласу» в четвертой игре серии.
Травмированные игроки: По-прежнему есть вопросы по Порзингису, который и не травмирован, и не здоров полностью.
Общий тонус клуба: Пятая игра серии станет завершающей для обоих клубов, и игроки «Селтикс» разделят радость победы со своими болельщиками.
«Даллас»
Турнирное положение: Мало кто хотел бы, чтобы «Даллас» проиграл серию со счетом 0:4, поэтому победители регулярного чемпионата просто сжалились над своим соперником.
Последние матчи: Дончич чувствовал себя, как рыба в воде в чужой трехсекундной зоне. Даже его партнеры по клубу практически все броски совершали с открытых позиций для броска.
Травмированные игроки: Своему клубу по-прежнему не может помочь по личным причинам Браун.
Общий тонус клуба: Как не прискорбно это признавать, но техасский клуб приедет в Массачусетс приедет лишь затем, чтобы увидеть, как «Бостон» отпразднует долгожданную победу.
Статистика для ставок
- «Бостон» за восемь последних матчей против «Далласа» проиграл лишь раз
- Во всех матчах серии только одна из команд преодолевала 100-очковый рубеж
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.36, а на победу «Даллас» — 3.31.
Прогноз: Хозяева завершат серию в свою пользу
Альтернативный прогноз: Много очков в этом матче зрители не увидят
Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.97.
Альтернативная ставка: ТМ 206 с коэффициентом 2.12.