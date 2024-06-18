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    «Даллас» имеет шансы на продолжение серии?

    «Бостон» — «Даллас». Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч финала НБА, 18 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Даллас»
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    «Даллас»
    В матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 18 июня. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бостон» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 18 Июня 2024 года

    Бостон

  • НБА. Плей-офф
    •  Бостон 03:30 Даллас

    Даллас

  • НБА. Плей-офф
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    «Бостон»

    Турнирное положение: По последнему матчу «Бостона» нельзя говорить, что с клубом Маззуллы что-то не так.

    Последние матчи: Просто лидеры клуба находились на плановом отдыхе и попросту не имели желания противостоять «Далласу» в четвертой игре серии.

    Травмированные игроки: По-прежнему есть вопросы по Порзингису, который и не травмирован, и не здоров полностью.

    Общий тонус клуба: Пятая игра серии станет завершающей для обоих клубов, и игроки «Селтикс» разделят радость победы со своими болельщиками.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Мало кто хотел бы, чтобы «Даллас» проиграл серию со счетом 0:4, поэтому победители регулярного чемпионата просто сжалились над своим соперником.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Дончич чувствовал себя, как рыба в воде в чужой трехсекундной зоне. Даже его партнеры по клубу практически все броски совершали с открытых позиций для броска.

    Травмированные игроки: Своему клубу по-прежнему не может помочь по личным причинам Браун.

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    Общий тонус клуба: Как не прискорбно это признавать, но техасский клуб приедет в Массачусетс приедет лишь затем, чтобы увидеть, как «Бостон» отпразднует долгожданную победу.

    Статистика для ставок

    • «Бостон» за восемь последних матчей против «Далласа» проиграл лишь раз

    • Во всех матчах серии только одна из команд преодолевала 100-очковый рубеж

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.36, а на победу «Даллас» — 3.31.

    Прогноз: Хозяева завершат серию в свою пользу

    Альтернативный прогноз: Много очков в этом матче зрители не увидят

    Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.97.

    Альтернативная ставка: ТМ 206 с коэффициентом 2.12.

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    «Бостон» — «Даллас». В матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 18 июня. Начало встречи — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Даллас» с коэффициентом 1.97.
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