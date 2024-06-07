В матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 07 июня. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бостон» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: Сезон НБА добрался до финальной серии, и в ней «Бостон» видится очевидным фаворитом.

Последние матчи: В своей конференции он со всеми своими соперниками разобрался играючи, поэтому готовность в решающей серии сезона стопроцентная.

Травмированные игроки: К старту серии против «Маверикс» все травмированные игроки залечили свои болячки, и Маззулла сможет рассчитывать на всех баскетболистов.

Общий тонус клуба: Первая игра серии ожидается максимально жесткой, но домашние трибуны придадут уверенности победителю регуляторного сезона НБА

«Даллас»

Турнирное положение: Нет сомнений, что «Даллас» полностью заслуженно вышел в финал плей-офф от Запада, но может случиться так, что весь запал клуба из Техаса постепенно угас.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Многое будет зависеть от того, в каком настроении будут Дончич и Ирвинг. Если у обоих будет запредельная результативность, то у «кельтов» могут возникнуть большие неприятности.

Травмированные игроки: Времени до старта решающей серии было достаточно, но Проспер и Браун так и не смогли восстановиться к её старту.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что с первой игры серии андердог противостояния сможет зацепиться за победу, но шансов не очень много.

Статистика для ставок

«Даллас» за пять последних гостевых встреч не проиграл ни разу

За четыре последних домашних поединка против клуба из Техаса «Бостон» победил иль дважды

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.41, а на победу «Далласа» — 3.07.

Прогноз: Хоть статистика последних матчей и за «Даллас», но шансы у хозяев на победу больше

Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол уже в первой игре серии очень даже вероятен

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.69.

Альтернативная ставка: ТБ 217 с коэффициентом 2.12.