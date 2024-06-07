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    «Бостон» подтвердит фаворитский статус?

    «Бостон» — «Даллас». Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч финала НБА, 07 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Даллас»
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    «Бостон»
    В матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 07 июня. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бостон» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 07 Июня 2024 года

    Бостон

  • НБА. Плей-офф
    •  Бостон 03:30 Даллас

    Даллас

  • НБА. Плей-офф
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    «Бостон»

    Турнирное положение: Сезон НБА добрался до финальной серии, и в ней «Бостон» видится очевидным фаворитом.

    Последние матчи: В своей конференции он со всеми своими соперниками разобрался играючи, поэтому готовность в решающей серии сезона стопроцентная.

    Травмированные игроки: К старту серии против «Маверикс» все травмированные игроки залечили свои болячки, и Маззулла сможет рассчитывать на всех баскетболистов.

    Общий тонус клуба: Первая игра серии ожидается максимально жесткой, но домашние трибуны придадут уверенности победителю регуляторного сезона НБА

    «Даллас»

    Турнирное положение: Нет сомнений, что «Даллас» полностью заслуженно вышел в финал плей-офф от Запада, но может случиться так, что весь запал клуба из Техаса постепенно угас.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Многое будет зависеть от того, в каком настроении будут Дончич и Ирвинг. Если у обоих будет запредельная результативность, то у «кельтов» могут возникнуть большие неприятности.

    Травмированные игроки: Времени до старта решающей серии было достаточно, но Проспер и Браун так и не смогли восстановиться к её старту.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что с первой игры серии андердог противостояния сможет зацепиться за победу, но шансов не очень много.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» за пять последних гостевых встреч не проиграл ни разу

    • За четыре последних домашних поединка против клуба из Техаса «Бостон» победил иль дважды

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.41, а на победу «Далласа» — 3.07.

    Прогноз: Хоть статистика последних матчей и за «Даллас», но шансы у хозяев на победу больше

    Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол уже в первой игре серии очень даже вероятен

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.69.

    Альтернативная ставка: ТБ 217 с коэффициентом 2.12.

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    «Бостон» — «Даллас». В матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 07 июня. Начало встречи — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Даллас» с коэффициентом 1.69.
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