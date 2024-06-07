Бостон
Даллас
«Бостон»
Турнирное положение: Сезон НБА добрался до финальной серии, и в ней «Бостон» видится очевидным фаворитом.
Последние матчи: В своей конференции он со всеми своими соперниками разобрался играючи, поэтому готовность в решающей серии сезона стопроцентная.
Травмированные игроки: К старту серии против «Маверикс» все травмированные игроки залечили свои болячки, и Маззулла сможет рассчитывать на всех баскетболистов.
Общий тонус клуба: Первая игра серии ожидается максимально жесткой, но домашние трибуны придадут уверенности победителю регуляторного сезона НБА
«Даллас»
Турнирное положение: Нет сомнений, что «Даллас» полностью заслуженно вышел в финал плей-офф от Запада, но может случиться так, что весь запал клуба из Техаса постепенно угас.
Последние матчи: Многое будет зависеть от того, в каком настроении будут Дончич и Ирвинг. Если у обоих будет запредельная результативность, то у «кельтов» могут возникнуть большие неприятности.
Травмированные игроки: Времени до старта решающей серии было достаточно, но Проспер и Браун так и не смогли восстановиться к её старту.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что с первой игры серии андердог противостояния сможет зацепиться за победу, но шансов не очень много.
Статистика для ставок
- «Даллас» за пять последних гостевых встреч не проиграл ни разу
- За четыре последних домашних поединка против клуба из Техаса «Бостон» победил иль дважды
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.41, а на победу «Далласа» — 3.07.
Прогноз: Хоть статистика последних матчей и за «Даллас», но шансы у хозяев на победу больше
Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол уже в первой игре серии очень даже вероятен
Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.69.
Альтернативная ставка: ТБ 217 с коэффициентом 2.12.