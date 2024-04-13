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    Соперники сыграют по верхам?

    «Сакраменто» — «Финикс». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 13 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Финикс»
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    «Сакраменто» — «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Финикс». Игра пройдет на «Голден 1 Арена» 13 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сакраменто» — «Финикс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 13 Апреля 2024 года

    «Сакраменто»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 9 место. «Калифорнийцы» провели в этом сезоне 80 матчей, одержав 45 побед и потерпев 35 поражений.

    Последние матчи: В матче последнего тура «Сакраменто» допустил осечку, уступив «Нью-Орлеану» (123:135).

    Не сыграют: «Сакраменто» не сможет рассчитывать на двух защитников. С травмой колена из строя выбыл Малик Монк, у Кевина Хьюртера травмировано плечо.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Сакраменто» выиграл у «Бруклина» (107:77). В остальных встречах калифорнийцы потерпели фиаско, проиграв не только «Нью-Орлеану», но и «Оклахоме» (105:112), «Бостону» (100:101) и «Нью-Йорку» (109:120).

    «Финикс»

    Турнирное положение: «Финикс» продолжает сражаться за выход в плей-офф напрямую, а пока команда довольствуется седьмым местом в турнирной таблице Западной конференции при 47 победах и 33 поражениях.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Лидер команды Девин Букер принес «Финиксу» победу над «Лос-Анджелес Клипперс» (124:108). В этой встрече защитник «солнечных» набрал 37 очков.

    Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Финиксу» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. «Солнечные» уступили «Клипперс» (92:105) и «Нью-Орлеану» (105:113).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Финикс» и «Сакраменто» сыграли три раза

    • «Финикс» дважды обыграл «Сакраменто» (130:125, 119:117)

    • «Сакраменто» добился победы над «Финиксом» со счётом 120:105

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Сакраменто» — 2.60.

    ТБ 224 и ТМ 224 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Сакраменто» будет нелегко в домашней игре против «Финикса». В предыдущих встречах калифорнийцы один раз праздновали успех.

    Ставка: Фора «Сакраменто» (+4.5) с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру баскетболисты «Сакраменто» и «Финикса» забрасывают друг другу 240 очков.

    Ставка: Тотал больше 230 с коэффициентом 2.55.

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    Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Финикс» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на баскетбол. Соперники сыграют по верхам?
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