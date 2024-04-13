«Филадельфия»
Турнирное положение: Нужно отдать должное «Филадельфии», поскольку клуб смог выбраться из сложной ситуации по сезону и сейчас снова выглядит топом от Востока с Эмбиидом в составе.
Последние матчи: Пенсильванский клуб не проигрывает уже шесть матчей кряду, что значительно подлечило нервы Нерсу и всему тренерскому штабу.
Травмированные игроки: Сейчас тренерский штаб пенсильванского клуба не может рассчитывать на Ковингтона и Лаури. Также не совсем здоровы Макси и Мелтон.
Общий тонус клуба: Даже без всех этих игроков хозяева вполне могут рассчитывать на победу в мачте против реактивных «Мэджик».
«Орландо»
Турнирное положение: Даже такому «молодому» клубу, как «Орландо» нужны передышки, поскольку все подряд выигрывать невозможно.
Последние матчи: За четыре последних встречи три поражения, но такое можно простить Мозли и его помощникам.
Травмированные игроки: Серьезных проблем со здоровьем нет ни у кого, но матч может пропустить Франц Вагнер, поскольку его беспокоит лодыжка.
Общий тонус клуба: Получится конкурентный баскетбол, шансов в котором у гостей отнюдь не мало.
Статистика для ставок
- «Филадельфия» выиграла шесть последних поединков
- За три последних очных поединка «Орландо» не смог победить ни разу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 1.34, а на победу «Орландо» — 3.47.
Прогноз: Хозяева не позволят гостям увезти победу из Пенсильвании
- 1.93Портленд — Хьюстон: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- 2.40Голден Стэйт — Нью-Орлеан: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- 2.00Даллас — Детройт: прогноз и ставкаСегодня в 03:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Поединок претендует на довольно результативный матч
Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.93.
Альтернативная ставка: ТБ 216 с коэффициентом 2.04.