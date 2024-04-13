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    «Филадельфия» продолжит побеждать?

    «Филадельфия» — «Орландо». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 13 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Орландо»
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    «Оклахома»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Нужно отдать должное «Филадельфии», поскольку клуб смог выбраться из сложной ситуации по сезону и сейчас снова выглядит топом от Востока с Эмбиидом в составе.

    Последние матчи: Пенсильванский клуб не проигрывает уже шесть матчей кряду, что значительно подлечило нервы Нерсу и всему тренерскому штабу.

    Травмированные игроки: Сейчас тренерский штаб пенсильванского клуба не может рассчитывать на Ковингтона и Лаури. Также не совсем здоровы Макси и Мелтон.

    Общий тонус клуба: Даже без всех этих игроков хозяева вполне могут рассчитывать на победу в мачте против реактивных «Мэджик».

    «Орландо»

    Турнирное положение: Даже такому «молодому» клубу, как «Орландо» нужны передышки, поскольку все подряд выигрывать невозможно.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: За четыре последних встречи три поражения, но такое можно простить Мозли и его помощникам.

    Травмированные игроки: Серьезных проблем со здоровьем нет ни у кого, но матч может пропустить Франц Вагнер, поскольку его беспокоит лодыжка.

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    Общий тонус клуба: Получится конкурентный баскетбол, шансов в котором у гостей отнюдь не мало.

    Статистика для ставок

    • «Филадельфия» выиграла шесть последних поединков

    • За три последних очных поединка «Орландо» не смог победить ни разу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 1.34, а на победу «Орландо» — 3.47.

    Прогноз: Хозяева не позволят гостям увезти победу из Пенсильвании

    Альтернативный прогноз: Поединок претендует на довольно результативный матч

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.93.

    Альтернативная ставка: ТБ 216 с коэффициентом 2.04.

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    Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Орландо» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Филадельфия» продолжит побеждать?
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