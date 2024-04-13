В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Нужно отдать должное «Филадельфии», поскольку клуб смог выбраться из сложной ситуации по сезону и сейчас снова выглядит топом от Востока с Эмбиидом в составе.

Последние матчи: Пенсильванский клуб не проигрывает уже шесть матчей кряду, что значительно подлечило нервы Нерсу и всему тренерскому штабу.

Травмированные игроки: Сейчас тренерский штаб пенсильванского клуба не может рассчитывать на Ковингтона и Лаури. Также не совсем здоровы Макси и Мелтон.

Общий тонус клуба: Даже без всех этих игроков хозяева вполне могут рассчитывать на победу в мачте против реактивных «Мэджик».

«Орландо»

Турнирное положение: Даже такому «молодому» клубу, как «Орландо» нужны передышки, поскольку все подряд выигрывать невозможно.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: За четыре последних встречи три поражения, но такое можно простить Мозли и его помощникам.

Травмированные игроки: Серьезных проблем со здоровьем нет ни у кого, но матч может пропустить Франц Вагнер, поскольку его беспокоит лодыжка.

Общий тонус клуба: Получится конкурентный баскетбол, шансов в котором у гостей отнюдь не мало.

Статистика для ставок

«Филадельфия» выиграла шесть последних поединков

За три последних очных поединка «Орландо» не смог победить ни разу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 1.34, а на победу «Орландо» — 3.47.

Прогноз: Хозяева не позволят гостям увезти победу из Пенсильвании

Альтернативный прогноз: Поединок претендует на довольно результативный матч

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.93.

Альтернативная ставка: ТБ 216 с коэффициентом 2.04.