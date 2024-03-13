«Мемфис»
Турнирное положение: Результаты и общее состояние «Мемфиса» оставляют желать лучшего, но клуб из Теннеси может довольно уверенно разбираться со сравнимыми по силам соперниками.
Последние матчи: За пять последних матчей удалось победить сразу два раза, причем в двух последних проигранных матчах не удалось даже добраться до отметки в 100 набранных очков.
Травмированные игроки: Десять игроков у клуба Дженкинса точно не могут принимать участие в предстоящем поединке, но ещё участие троих под вопросом (Уильямса, Гудвина и Кончара).
Общий тонус клуба: В игре против едва живого «Вашингтона» у гостей очень неплохие шансы на успех.
«Вашингтон»
Турнирное положение: Мало кто рассчитывал, что «Вашингтон» на финише регулярки сможет побеждать, но он это продемонстрировал совсем недавно, хоть это глобально и не отразилось на позиции в турнирной таблице.
Последние матчи: Несмотря на то, что клуб из Орегона в последнем своем поединке как раз одержал победу над «Мемфисом», но дял фанатов клуба это слабое утешение.
Травмированные игроки: Тренерский штаб столичного клуба не может рассчитывать на Ливерса, Багли и Шамета. Под вопросом участие Холмса, который травмировал палец в недавней встрече против «Майами».
Общий тонус клуба: В предстоящем матче против «Гриззлис» гости не выглядят фаворитами игры, но им вполне по силу напрячь соперника
Статистика для ставок
- «Мемфис» на домашнем паркете не может победить уже пять матчей подряд
- «Вашингтон» не может выиграть в Теннеси пять матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 2.16, а на победу «Вашингтона» — 1.75.
Прогноз: «Мемфис» видится более реальным претендентом на победу.
- 1.68Сан-Антонио — Хьюстон: прогноз и ставкаСегодня в 03:30
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Альтернативный прогноз: Игра не будет изобиловать набранными очками.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.16.
Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.05.