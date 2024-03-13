В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 13 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Мемфис» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Мемфис»

Турнирное положение: Результаты и общее состояние «Мемфиса» оставляют желать лучшего, но клуб из Теннеси может довольно уверенно разбираться со сравнимыми по силам соперниками.

Последние матчи: За пять последних матчей удалось победить сразу два раза, причем в двух последних проигранных матчах не удалось даже добраться до отметки в 100 набранных очков.

Травмированные игроки: Десять игроков у клуба Дженкинса точно не могут принимать участие в предстоящем поединке, но ещё участие троих под вопросом (Уильямса, Гудвина и Кончара).

Общий тонус клуба: В игре против едва живого «Вашингтона» у гостей очень неплохие шансы на успех.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Мало кто рассчитывал, что «Вашингтон» на финише регулярки сможет побеждать, но он это продемонстрировал совсем недавно, хоть это глобально и не отразилось на позиции в турнирной таблице.

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Последние матчи: Несмотря на то, что клуб из Орегона в последнем своем поединке как раз одержал победу над «Мемфисом», но дял фанатов клуба это слабое утешение.

Травмированные игроки: Тренерский штаб столичного клуба не может рассчитывать на Ливерса, Багли и Шамета. Под вопросом участие Холмса, который травмировал палец в недавней встрече против «Майами».

Общий тонус клуба: В предстоящем матче против «Гриззлис» гости не выглядят фаворитами игры, но им вполне по силу напрячь соперника

Статистика для ставок

«Мемфис» на домашнем паркете не может победить уже пять матчей подряд

«Вашингтон» не может выиграть в Теннеси пять матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 2.16, а на победу «Вашингтона» — 1.75.

Прогноз: «Мемфис» видится более реальным претендентом на победу.

Альтернативный прогноз: Игра не будет изобиловать набранными очками.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.16.

Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.05.