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    «Мемфис» расправится с «Вашингтоном»?

    «Мемфис» — «Вашингтон». Ставка (к. 2.16) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 13 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Вашингтон»
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    «Мемфис»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 13 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Мемфис» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Мемфис»

    Турнирное положение: Результаты и общее состояние «Мемфиса» оставляют желать лучшего, но клуб из Теннеси может довольно уверенно разбираться со сравнимыми по силам соперниками.

    Последние матчи: За пять последних матчей удалось победить сразу два раза, причем в двух последних проигранных матчах не удалось даже добраться до отметки в 100 набранных очков.

    Травмированные игроки: Десять игроков у клуба Дженкинса точно не могут принимать участие в предстоящем поединке, но ещё участие троих под вопросом (Уильямса, Гудвина и Кончара).

    Общий тонус клуба: В игре против едва живого «Вашингтона» у гостей очень неплохие шансы на успех.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Мало кто рассчитывал, что «Вашингтон» на финише регулярки сможет побеждать, но он это продемонстрировал совсем недавно, хоть это глобально и не отразилось на позиции в турнирной таблице.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Несмотря на то, что клуб из Орегона в последнем своем поединке как раз одержал победу над «Мемфисом», но дял фанатов клуба это слабое утешение.

    Травмированные игроки: Тренерский штаб столичного клуба не может рассчитывать на Ливерса, Багли и Шамета. Под вопросом участие Холмса, который травмировал палец в недавней встрече против «Майами».

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    Общий тонус клуба: В предстоящем матче против «Гриззлис» гости не выглядят фаворитами игры, но им вполне по силу напрячь соперника

    Статистика для ставок

    • «Мемфис» на домашнем паркете не может победить уже пять матчей подряд

    • «Вашингтон» не может выиграть в Теннеси пять матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 2.16, а на победу «Вашингтона» — 1.75.

    Прогноз: «Мемфис» видится более реальным претендентом на победу.

    Альтернативный прогноз: Игра не будет изобиловать набранными очками.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.16.

    Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.05.

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    Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Вашингтон» с коэффициентом 2.16. Дата матча: 13.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Мемфис» расправится с «Вашингтоном»?
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