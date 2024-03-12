«Кливленд»
Турнирное положение: Эпидемия травм захлестнула «Кливленд», но Бикерстафф и его парни все равно как-то умудряются побеждать.
Последние матчи: В последнем сыгранном матче клуб из Огайо так и вовсе смог одолеть «Миннесоту» (113:104 ОТ), а до этого одержал победу над «Бостоном».
Травмированные игроки: У «Кавальерс» огромные проблемы с травмированными игроками, поскольку за клуб сейчас не могут играть Джером, Митчелл, Мобли, Струс, Томпсон и Уэйд.
Общий тонус клуба: С такими кадровыми потерями против солнечного «Финикса» рассчитывать на победу будет неимоверно тяжело.
«Финикс»
Турнирное положение: Турнирное положение «Финикса» в последних поединках выглядит неудовлетворительным, поскольку клуб из Аризоны размещается всего лишь на седьмом месте на Западе.
Последние матчи: За пять последних матчей удалось победить всего лишь два раза, даже с Дюрантом в составе.
Травмированные игроки: По сравнению со своим предстоящим соперником у клуба из Аризоны потерь в два раза меньше. Не смогут принять участие в предстоящем матче Букер, Ли, Литтл и Окоги.
Общий тонус клуба: Предстоящий матч против «Кавальерс» будет максимально тяжелым, даже несмотря на то, что у хозяев половину состава выкосили травмы.
Статистика для ставок
- «Кливленд» за четыре последних домашних матча смог победить в трех поединках
- Два последних очных матча остались за «Кавальерс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.75, а на победу «Финикса» — 2.15.
Прогноз: «Финикс» выглядит реальным претендентом на победу.
- 1.83Сан-Антонио — Голден Стэйт: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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- 1.83Денвер — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: В этой встрече ожидается активный атакующий баскетбол, поэтому малого количества набранных очков точно ожидать не стоит.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.15.
Альтернативная ставка: ТБ 239 с коэффициентом 2.21.