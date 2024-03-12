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    Гости могут увезти победу из Огайо?

    «Кливленд» — «Финикс». Ставка (к. 2.15) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 12 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Финикс»
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    «Финикс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Финикс». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж Филд Хауз Арене» 12 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Кливленд» — «Финикс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Кливленд»

    Турнирное положение: Эпидемия травм захлестнула «Кливленд», но Бикерстафф и его парни все равно как-то умудряются побеждать.

    Последние матчи: В последнем сыгранном матче клуб из Огайо так и вовсе смог одолеть «Миннесоту» (113:104 ОТ), а до этого одержал победу над «Бостоном».

    Травмированные игроки: У «Кавальерс» огромные проблемы с травмированными игроками, поскольку за клуб сейчас не могут играть Джером, Митчелл, Мобли, Струс, Томпсон и Уэйд.

    Общий тонус клуба: С такими кадровыми потерями против солнечного «Финикса» рассчитывать на победу будет неимоверно тяжело.

    «Финикс»

    Турнирное положение: Турнирное положение «Финикса» в последних поединках выглядит неудовлетворительным, поскольку клуб из Аризоны размещается всего лишь на седьмом месте на Западе.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: За пять последних матчей удалось победить всего лишь два раза, даже с Дюрантом в составе.

    Травмированные игроки: По сравнению со своим предстоящим соперником у клуба из Аризоны потерь в два раза меньше. Не смогут принять участие в предстоящем матче Букер, Ли, Литтл и Окоги.

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    Общий тонус клуба: Предстоящий матч против «Кавальерс» будет максимально тяжелым, даже несмотря на то, что у хозяев половину состава выкосили травмы.

    Статистика для ставок

    • «Кливленд» за четыре последних домашних матча смог победить в трех поединках

    • Два последних очных матча остались за «Кавальерс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.75, а на победу «Финикса» — 2.15.

    Прогноз: «Финикс» выглядит реальным претендентом на победу.

    Альтернативный прогноз: В этой встрече ожидается активный атакующий баскетбол, поэтому малого количества набранных очков точно ожидать не стоит.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.15.

    Альтернативная ставка: ТБ 239 с коэффициентом 2.21.

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    Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Финикс» с коэффициентом 2.15. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на баскетбол. Гости могут увезти победу из Огайо?
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