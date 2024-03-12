В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Финикс». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж Филд Хауз Арене» 12 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Кливленд» — «Финикс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кливленд»

Турнирное положение: Эпидемия травм захлестнула «Кливленд», но Бикерстафф и его парни все равно как-то умудряются побеждать.

Последние матчи: В последнем сыгранном матче клуб из Огайо так и вовсе смог одолеть «Миннесоту» (113:104 ОТ), а до этого одержал победу над «Бостоном».

Травмированные игроки: У «Кавальерс» огромные проблемы с травмированными игроками, поскольку за клуб сейчас не могут играть Джером, Митчелл, Мобли, Струс, Томпсон и Уэйд.

Общий тонус клуба: С такими кадровыми потерями против солнечного «Финикса» рассчитывать на победу будет неимоверно тяжело.

«Финикс»

Турнирное положение: Турнирное положение «Финикса» в последних поединках выглядит неудовлетворительным, поскольку клуб из Аризоны размещается всего лишь на седьмом месте на Западе.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: За пять последних матчей удалось победить всего лишь два раза, даже с Дюрантом в составе.

Травмированные игроки: По сравнению со своим предстоящим соперником у клуба из Аризоны потерь в два раза меньше. Не смогут принять участие в предстоящем матче Букер, Ли, Литтл и Окоги.

Общий тонус клуба: Предстоящий матч против «Кавальерс» будет максимально тяжелым, даже несмотря на то, что у хозяев половину состава выкосили травмы.

Статистика для ставок

«Кливленд» за четыре последних домашних матча смог победить в трех поединках

Два последних очных матча остались за «Кавальерс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.75, а на победу «Финикса» — 2.15.

Прогноз: «Финикс» выглядит реальным претендентом на победу.

Альтернативный прогноз: В этой встрече ожидается активный атакующий баскетбол, поэтому малого количества набранных очков точно ожидать не стоит.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.15.

Альтернативная ставка: ТБ 239 с коэффициентом 2.21.