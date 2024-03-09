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    Справится ли «Атланта» с ослабленным «Мемфисом»?

    «Мемфис» — «Атланта». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 9 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Атланта»
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    Трей Янг, лидер «Атланты»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Атланту». Игра пройдет на стадионе «ФедЭксФорум» 9 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Мемфис» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Мемфис»

    Турнирное положение: Команда из штата Теннесси расположилась на 12 месте турнирной таблицы Западной конференции. «Мемфис» в этом сезоне одержал 22 победы и потерпел 41 поражение.

    Последние матчи: Продолжается победная серия «Мемфиса», команда выиграла во втором матче подряд. Так в минувшем туре регулярного чемпионата «гризли» смогли нанести поражение «Филадельфии» (115:109). Вклад в победу команды внёс Джарен Джексон, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов.

    Не сыграют: У «Мемфиса» большие проблемы с составом, из строя из-за травм выбыли сразу 9 баскетболистов. Вот их имена: Пиппен, Бэйн, Ватанабэ, Кларк, Морант, Оладипо, Роуз, Смарт и Уильямс.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В выигрышную серию команды входит также успешная игра против «Бруклина» (106:102). Хотя ранее «Мемфис» проиграл дважды «Портленду» (100:107,92:122), а также по разу «Миннесоте» (101:110), «Бруклину» (86:111) и «Лос-Анджелес Клипперс» (95:101).

    «Атланта»

    Турнирное положение: Команда из штата Джорджия находится в зоне плей-ин турнирной таблицы Восточной конференции. «Атланта» расположилась на 10 месте при 28 победах и 34 поражениях.

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    Последние матчи: Победная серия «Атланты» увеличилась до двух матчей: «ястребы» смогли обыграть в минувшем туре «Кливленд» (112:101). Решающую роль в поединке сыграл Саддик Бей, который набрал 23 очка. До дабл-дабла игроку не хватило двух подборов.

    Не сыграют: С травмой пальца в лазарете «Атланты» находятся лидер команды Трей Янг и Ониека Оконгву.

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    Состояние команды: От травмы спины восстановился игрок «Атланты» Мухамед Гейе. Несмотрия на то что «Хокс» побеждает в последних играх, но без Трей Янга, команде будет сложно в гостевой игре против «Мемфиса».

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Бруклин» и «Атланта» встречались 1 раз

    • «Мемфис» обыграл «Атланту» со счётом 125:119

    • «Мемфис» прервал проигрышную серию из 5 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атланта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. На победу «Мемфиса» — 2.41.

    Фора «Мемфиса» (+4.5) и фора «Атланты» (-4.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

    Прогноз: «Атланте» будет тяжело в матче без Трей Янга, однако у «Мемфиса» проблем с составом побольше. Так что таким шансом баскетболисты из штата Джорджия могут воспользоваться. Ставим на победу «Атланты».

    Ставка: Фора «Атланты» (-4.5) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: 224 — средний показатель результативности с участием «Мемфиса» и «Атланты».

    Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Атланта» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на баскетбол. Справится ли «Атланта» с ослабленным «Мемфисом»?
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