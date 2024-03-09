«Мемфис»
Турнирное положение: Команда из штата Теннесси расположилась на 12 месте турнирной таблицы Западной конференции. «Мемфис» в этом сезоне одержал 22 победы и потерпел 41 поражение.
Последние матчи: Продолжается победная серия «Мемфиса», команда выиграла во втором матче подряд. Так в минувшем туре регулярного чемпионата «гризли» смогли нанести поражение «Филадельфии» (115:109). Вклад в победу команды внёс Джарен Джексон, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов.
Не сыграют: У «Мемфиса» большие проблемы с составом, из строя из-за травм выбыли сразу 9 баскетболистов. Вот их имена: Пиппен, Бэйн, Ватанабэ, Кларк, Морант, Оладипо, Роуз, Смарт и Уильямс.
Состояние команды: В выигрышную серию команды входит также успешная игра против «Бруклина» (106:102). Хотя ранее «Мемфис» проиграл дважды «Портленду» (100:107,92:122), а также по разу «Миннесоте» (101:110), «Бруклину» (86:111) и «Лос-Анджелес Клипперс» (95:101).
«Атланта»
Турнирное положение: Команда из штата Джорджия находится в зоне плей-ин турнирной таблицы Восточной конференции. «Атланта» расположилась на 10 месте при 28 победах и 34 поражениях.
Последние матчи: Победная серия «Атланты» увеличилась до двух матчей: «ястребы» смогли обыграть в минувшем туре «Кливленд» (112:101). Решающую роль в поединке сыграл Саддик Бей, который набрал 23 очка. До дабл-дабла игроку не хватило двух подборов.
Не сыграют: С травмой пальца в лазарете «Атланты» находятся лидер команды Трей Янг и Ониека Оконгву.
Состояние команды: От травмы спины восстановился игрок «Атланты» Мухамед Гейе. Несмотрия на то что «Хокс» побеждает в последних играх, но без Трей Янга, команде будет сложно в гостевой игре против «Мемфиса».
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Бруклин» и «Атланта» встречались 1 раз
- «Мемфис» обыграл «Атланту» со счётом 125:119
- «Мемфис» прервал проигрышную серию из 5 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атланта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. На победу «Мемфиса» — 2.41.
Фора «Мемфиса» (+4.5) и фора «Атланты» (-4.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.
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Прогноз: «Атланте» будет тяжело в матче без Трей Янга, однако у «Мемфиса» проблем с составом побольше. Так что таким шансом баскетболисты из штата Джорджия могут воспользоваться. Ставим на победу «Атланты».
Ставка: Фора «Атланты» (-4.5) с коэффициентом 1.83.
Прогноз: 224 — средний показатель результативности с участием «Мемфиса» и «Атланты».
Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.97.