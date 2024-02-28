В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Милуоки на арене «Фисерв Форум» 28 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Милуоки» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

Турнирное положение: «Баксы» пытаются угнаться за «Кливлендом», который занимает 2 место в Восточной конференции. Сама же команда «Милуоки» расположилась на 3 строчке турнирной таблицы при 37 победах и 21 поражении.

Последние матчи: Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо сыграл важную роль в победном матче против «Филадельфии» (119:98). Греческий форвард оформил дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов. До трипл-дабла игроку не хватило одной передачи.

Не сыграют: Крис Миддлтон находится в лазарете с травмой лодыжки. дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: После травмы колена в строй команды вернулся Пэт Коннотон, плюс в «Милуоки» набрал оптимальную форму Яннис Адетокунбо, который вновь приносит победу своей команде. Грек помог «баксам» переиграть один из лучших клубов Западной конференции — «Миннесоту» (112:107).

«Шарлотт»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» поднялся на 13 место одержав 15 победу в сезоне. В пассиве «шершней» — 42 проигрыша.

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Последние матчи: В рамках минувшего тура «Шарлотт» одержал уверенную победу над «Портлендом» (93:80). В составе победителей результативностью отметился Ник Ричардс из Ямайки. Центровой «Шарлотт» оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов.

Не сыграют: В лазарете команды — два баскетболиста, у которых травма лодыжки. На больничной койке находятся Ламело Болл и Давис Бертанс. А вот Марк Уильямс травмировал спину.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Шарлотт» выиграл четыре встречи. За исключением виктории над «Портлендом», «шершни» нанесли поражения «Юте» (115:107), «Атланте» (122:99) и «Индиане» (111:102).

Статистика для ставок

«Милуоки» в этом сезоне дважды обыграл «Шарлотт» (120:84, 130:99)

«Милуоки» оба раза обыграл «Шарлотт» с перевесом +30 очков

Победная серия «Милуоки» составляет 2 матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. На победу «Шарлотт» — 5.63.

Фора «Милуоки» (-12.5) и Фора «Шарлотт» (+12.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

Прогноз: В этом противостоянии не должно возникнуть проблем, чтобы определиться кто добьется успех. В прошлых матчах «Милуоки» дважды разгромил своего визави. Третий поединок соперников не должен стать исключением.

Ставка: Фора «Милуоки» (-12.5) с коэффициентом 1.83.

Прогноз: 230 очков — средний показатель с участием «Милуоки» и «Шарлотт». Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.83.