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    Продлит ли «Бостон» победную серию?

    «Чикаго» — «Бостон». Ставка (к. 2.06) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 23 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Бостон»
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    «Торонто» — «Бостон»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на арене «Юнайтед Центр» 23 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Чикаго» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 23 Февраля 2024 года

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Иллинойский клуб занимает 9 место в Восточной конференции. «Чикаго» в этом сезоне провел 55 матчей, у команды отрицательный балан побед и поражений: 26 викторий и 29 проигрышей.

    Последние матчи: В матче минувшего тура «Чикаго» на выезде проиграл «Кливленду» (105:108). Несмотря на проигрыш в составе «быков» отметим результативную игру Коби Уайта, который стал лучшим игроком матча, набрав 32 очка.

    Не сыграют: 4 баскетболиста «Чикаго» находятся в лазарете из-за травм. Выбыли из строя Лонзо Болл, Торри Крэйг, Зак Лавин и Патрик Уильямс.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Чикаго» выиграл три встречи, обыграв «Атланту» (136:126), «Мемфис» (118:110) и «Миннесоту» (129:123). Была также неудачная игра против «Орландо» (108:114).

    «Бостон»

    Турнирное положение: «Бостон» закрепился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, сыграв 55 матч в регулярном чемпионате. «Кельты» выиграли 43 встречи, но потерпели фиаско в 12 встречах.

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    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Бостон» одержал очередную победу. В последней встрече баскетболисты Джо Маззулла переиграли «Бруклин» (136:86). В разгромной виктории «бостонских кельтов» поучаствовал Пэйтон Притчард, который набрал 28 очков.

    Не сыграют: С травмой лодыжки в лазарете находится один из лидеров «Бостона» латвиец Кристапс Порингис. Из-за травмы пальцы из строя команды выбыл доминиканец Эл Хорфорд.

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    Состояние команды: Выигрышная серия «Бостона» составляет шесть матчей, в которую входят игры против «Бруклина» (118:110), «Майами» (110:106), «Вашингтона» (133:129), «Атланты» (125:117) и «Мемфиса» (131:91).

    Статистика для ставок

    • «Бостон» в этом сезоне обыграл «Чикаго» со счётом 124:97

    • Выигрышная серия «Бостона» составляет 6 матчей

    • В среднем за игру «Чикаго» забрасывает 115 очков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. На победу «Чикаго» — 3.66.

    ТБ 226 и ТМ 226 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.96.

    Прогноз: «Бостон» нацелен продлить победную серию, в матче против «Чикаго» это будет сделать сложно. Но учитывая опыт прошлой игры, в которой «кельты» переиграли «быков» с разницей в 27 очков, можно смело сыграть в пользу виктории лидера Восточной конференции.

    Ставка: Фора «Бостона» (-8) с коэффициентом 2.06.

    Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Бостона» и «Чикаго» забросили друг другу 221 очко. Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТМ 225 с коэффициентом 2.07.

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    «Чикаго» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Бостон» победную серию?
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