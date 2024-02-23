В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на арене «Юнайтед Центр» 23 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Чикаго» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: Иллинойский клуб занимает 9 место в Восточной конференции. «Чикаго» в этом сезоне провел 55 матчей, у команды отрицательный балан побед и поражений: 26 викторий и 29 проигрышей.

Последние матчи: В матче минувшего тура «Чикаго» на выезде проиграл «Кливленду» (105:108). Несмотря на проигрыш в составе «быков» отметим результативную игру Коби Уайта, который стал лучшим игроком матча, набрав 32 очка.

Не сыграют: 4 баскетболиста «Чикаго» находятся в лазарете из-за травм. Выбыли из строя Лонзо Болл, Торри Крэйг, Зак Лавин и Патрик Уильямс.

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Состояние команды: В последних пяти матчах «Чикаго» выиграл три встречи, обыграв «Атланту» (136:126), «Мемфис» (118:110) и «Миннесоту» (129:123). Была также неудачная игра против «Орландо» (108:114).

«Бостон»

Турнирное положение: «Бостон» закрепился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, сыграв 55 матч в регулярном чемпионате. «Кельты» выиграли 43 встречи, но потерпели фиаско в 12 встречах.

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Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Бостон» одержал очередную победу. В последней встрече баскетболисты Джо Маззулла переиграли «Бруклин» (136:86). В разгромной виктории «бостонских кельтов» поучаствовал Пэйтон Притчард, который набрал 28 очков.

Не сыграют: С травмой лодыжки в лазарете находится один из лидеров «Бостона» латвиец Кристапс Порингис. Из-за травмы пальцы из строя команды выбыл доминиканец Эл Хорфорд.

Состояние команды: Выигрышная серия «Бостона» составляет шесть матчей, в которую входят игры против «Бруклина» (118:110), «Майами» (110:106), «Вашингтона» (133:129), «Атланты» (125:117) и «Мемфиса» (131:91).

Статистика для ставок

«Бостон» в этом сезоне обыграл «Чикаго» со счётом 124:97

Выигрышная серия «Бостона» составляет 6 матчей

В среднем за игру «Чикаго» забрасывает 115 очков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. На победу «Чикаго» — 3.66.

ТБ 226 и ТМ 226 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.96.

Прогноз: «Бостон» нацелен продлить победную серию, в матче против «Чикаго» это будет сделать сложно. Но учитывая опыт прошлой игры, в которой «кельты» переиграли «быков» с разницей в 27 очков, можно смело сыграть в пользу виктории лидера Восточной конференции.

Ставка: Фора «Бостона» (-8) с коэффициентом 2.06.

Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Бостона» и «Чикаго» забросили друг другу 221 очко. Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТМ 225 с коэффициентом 2.07.