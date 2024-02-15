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    «Нью-Орлеан» не отдаст победу «Вашингтону»

    «Нью-Орлеан» — «Вашингтон». Ставка (к. 2.70) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 15 февраля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Вашингтон Уизардс
    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Вашингтон»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в Нью-Орлеане на арене «Смузи Кинг Центр» 15 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нью-Орлеан» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 15 Февраля 2024 года

    «Нью-Орлеан»

    Турнирное положение: «Нью-Орлеан» улучшил положение в турнирной таблице Западной конференции. «Пеликаны» поднялись на две строчки и раположились на 5 месте. В активе команды 32 победы, в пассиве — 22 поражения.

    Последние матчи: Герберт Джонс принес победу «Нью-Орлеану» в матче против «Мемфиса» (96:87). Защитник луизианцев отправил в кольцо соперника 17 очков. До дабл-дабла ему не хватило одного подбора.

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    Не сыграют: В лазарете команды с травмой колена находятся Дайсон Дэниелс и Коди Зеллер. Восстановились от травм Валанчюнас, Маршалл, Уильямсон. Дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: «Нью-Орлеан» сейчас на ходу, в строй команды вернулись ключевые игроки, к тому же луизианцы в последних 5 матчах одержали 4 победы, обыграв «Портленд» (93:84), «Лос-Анджелес Клипперс» (117:106) и «Торонто» (138:100).

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: «Вашингтон» в числе худших клубов Востоной конференции, который расположился на 14-м месте турнирной таблицы. В 53 матчах «колдуны» выиграли лишь 9 встреч. В остальных играх «волшебники» потерпели фиаско.

    Последние матчи: Проигрышная серия «Вашингтона» продолжается, в минувшем туре баскетболисты Уэса Анселда потерпели неудачу в поединке против «Далласа» (104:112).

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    Не сыграют: Исаии Ливерс — у форварда команда травмировано бедро, дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Состояние команды: «Вашингтон» проиграл в седьмом матче подряд: «Уизардс» также не смог обыграть «Филадельфию» (113:119), «Бостон» (129:133), «Кливленд» (106:114), «Финикс» (112:140), «Майами» (102:110), «Лос-Анджелес Клипперс» (109:1235).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Портленд» и «Нью-Орлеан» сыграли один раз

    • «Нью-Орлеан» на своем поле обыграл «Вашингтон» (142:122)

    • «Вашингтон» проиграл в 7 матче подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Орлеан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. На победу «Вашингтона» — 6.54.

    ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

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    Прогноз: «Нью-Орлеан» не должен встретить сопротивление со стороны «Вашингтона». Клуб из Луизианы уже обыгрывал соперника с крупным счетом, был перевес в 20 очков.

    Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (-17) с коэффициентом 2.70.

    Прогноз: 264 очков забросили друг другу баскетболисты «Нью-Орлеана» и «Вашингтона» в первом круге регулярного чемпионата. Ожидаем результативного баскетбола в очередном матче соперников.

    Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Нью-Орлеан» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Орлеан» не отдаст победу «Вашингтону»
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