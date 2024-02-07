В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Атланту». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхаус Арене» 07 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Индиана» — «Хьюстон»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Индиана»

«Индиана» наконец-то прервала серию поражений, но в игре против «Шарлот» это было бы удивительно не сделать.

Наконец-то во всей красе блеснул Сиакам, став лучшим снайпером клуба с 26 баллами в активе. Хэлибертон был также неплох, но набрал всего лишь 17 очков.

«Пэйсерс» показали одну из игр с образцовой плотностью по всему паркету на протяжении 48 минут игрового времени.

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В поединке против «Хьюстона» у хозяев будут весьма хорошие шансы, чтобы разжиться ещё одной победой без серьезных трудозатрат.

«Хьюстон»

«Хьюстон» обладает должным уровнем стабильности и чередует победы с поражениями уже восемь матчей подряд.

Сила команды Удоки чувствуется в каждом поединке, и определенные шансы на предстоящий плей-офф у техасцев имеются.

Правда в последнем своем матче против «Миннесоты» Джейлен Грин и компания уступили лидеру Запада без вариантов.

В игре против «Индианы» нужно предложить вязкий баскетбол, который «Пэйсерс» сами частенько любят применять.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Индианы» — 1.39, победа «Хьюстона» — 2.69.

Прогноз: «Индиана» имеет больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Матч получится результативным.

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.90.

Альтернативная ставка: ТБ 257 с коэффициентом 2.31.