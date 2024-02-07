«Индиана»
«Индиана» наконец-то прервала серию поражений, но в игре против «Шарлот» это было бы удивительно не сделать.
Наконец-то во всей красе блеснул Сиакам, став лучшим снайпером клуба с 26 баллами в активе. Хэлибертон был также неплох, но набрал всего лишь 17 очков.
«Пэйсерс» показали одну из игр с образцовой плотностью по всему паркету на протяжении 48 минут игрового времени.
В поединке против «Хьюстона» у хозяев будут весьма хорошие шансы, чтобы разжиться ещё одной победой без серьезных трудозатрат.
«Хьюстон»
«Хьюстон» обладает должным уровнем стабильности и чередует победы с поражениями уже восемь матчей подряд.
Сила команды Удоки чувствуется в каждом поединке, и определенные шансы на предстоящий плей-офф у техасцев имеются.
Правда в последнем своем матче против «Миннесоты» Джейлен Грин и компания уступили лидеру Запада без вариантов.
В игре против «Индианы» нужно предложить вязкий баскетбол, который «Пэйсерс» сами частенько любят применять.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Индианы» — 1.39, победа «Хьюстона» — 2.69.
Прогноз: «Индиана» имеет больше шансов на успех.
Альтернативный прогноз: Матч получится результативным.
Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.90.
Альтернативная ставка: ТБ 257 с коэффициентом 2.31.