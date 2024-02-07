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    «Индиана» легко справится с техасцами?

    «Индиана» — «Хьюстон». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 07 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Хьюстон»
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    «Индиана»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Атланту». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхаус Арене» 07 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Индиана» — «Хьюстон»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Индиана»

    «Индиана» наконец-то прервала серию поражений, но в игре против «Шарлот» это было бы удивительно не сделать.

    Наконец-то во всей красе блеснул Сиакам, став лучшим снайпером клуба с 26 баллами в активе. Хэлибертон был также неплох, но набрал всего лишь 17 очков.

    «Пэйсерс» показали одну из игр с образцовой плотностью по всему паркету на протяжении 48 минут игрового времени.

    Все прогнозы на НБА

    В поединке против «Хьюстона» у хозяев будут весьма хорошие шансы, чтобы разжиться ещё одной победой без серьезных трудозатрат.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» обладает должным уровнем стабильности и чередует победы с поражениями уже восемь матчей подряд.

    Сила команды Удоки чувствуется в каждом поединке, и определенные шансы на предстоящий плей-офф у техасцев имеются.

    Правда в последнем своем матче против «Миннесоты» Джейлен Грин и компания уступили лидеру Запада без вариантов.

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    В игре против «Индианы» нужно предложить вязкий баскетбол, который «Пэйсерс» сами частенько любят применять.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Индианы» — 1.39, победа «Хьюстона» — 2.69.

    Прогноз: «Индиана» имеет больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Матч получится результативным.

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: ТБ 257 с коэффициентом 2.31.

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    «Индиана» — «Хьюстон»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 07.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Индиана» легко справится с техасцами?
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