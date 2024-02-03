«Детройт»
«Детройт» совершил игру назад что-то невероятное. В игре против «Оклахомы» клуб из Мичигана никто не рассматривал в качестве претендента на победу, но случилось невероятное.
Были небольшие надежды, что после такого команда Уильямса сможет вообще всех в шок повергнуть, обыграв ещё и «Кливленд», но не случилось.
При всем этом «Пистонс» смотрелись более, чем прилично, уступив по итоговому счету матча всего лишь семь очков своему сопернику.
В матче против «Клипперс» хозяевам также ничего хорошего не светит, поскольку уровни команд несопоставимы.
«Лос-Анджелес Клипперс»
«Лос-Анджелес Клипперс» обладает более, чем серьезным составом, чтобы решать самые высокие задачи.
Результаты команды Лю вполне сносные, но видно, что «парусники» берегут силы для плей-офф, в который они обязательно попадут.
В последнем матче им не составило большого труда обыграть ущербный «Вашингтон», который побеждает раз в месяц.
С «Детройтом» разница в счете будет внушительной, поскольку нападение калифорнийского клуба просто убойное.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Детройта» — 5.63, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.09.
Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» разгромит своего соперника в предстоящем матче.
Альтернативный прогноз: Гости накидают сопернику огромное количество очков.
Ставка: Ф2 (-16) с коэффициентом 2.06.
Альтернативная ставка: ИТБ (2) 129 с коэффициентом 2.34.