В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 03 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Детройт» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Детройт»

«Детройт» совершил игру назад что-то невероятное. В игре против «Оклахомы» клуб из Мичигана никто не рассматривал в качестве претендента на победу, но случилось невероятное.

Были небольшие надежды, что после такого команда Уильямса сможет вообще всех в шок повергнуть, обыграв ещё и «Кливленд», но не случилось.

При всем этом «Пистонс» смотрелись более, чем прилично, уступив по итоговому счету матча всего лишь семь очков своему сопернику.

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В матче против «Клипперс» хозяевам также ничего хорошего не светит, поскольку уровни команд несопоставимы.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» обладает более, чем серьезным составом, чтобы решать самые высокие задачи.

Результаты команды Лю вполне сносные, но видно, что «парусники» берегут силы для плей-офф, в который они обязательно попадут.

В последнем матче им не составило большого труда обыграть ущербный «Вашингтон», который побеждает раз в месяц.

С «Детройтом» разница в счете будет внушительной, поскольку нападение калифорнийского клуба просто убойное.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Детройта» — 5.63, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.09.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» разгромит своего соперника в предстоящем матче.

Альтернативный прогноз: Гости накидают сопернику огромное количество очков.

Ставка: Ф2 (-16) с коэффициентом 2.06.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 129 с коэффициентом 2.34.