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    «Детройт» будет разгромлен на своем паркете?

    «Детройт» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ставка (к. 2.06) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 03 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Детройт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 03 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Детройт» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 03 Февраля 2024 года

    «Детройт»

    «Детройт» совершил игру назад что-то невероятное. В игре против «Оклахомы» клуб из Мичигана никто не рассматривал в качестве претендента на победу, но случилось невероятное.

    Были небольшие надежды, что после такого команда Уильямса сможет вообще всех в шок повергнуть, обыграв ещё и «Кливленд», но не случилось.

    При всем этом «Пистонс» смотрелись более, чем прилично, уступив по итоговому счету матча всего лишь семь очков своему сопернику.

    Все прогнозы на НБА

    В матче против «Клипперс» хозяевам также ничего хорошего не светит, поскольку уровни команд несопоставимы.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    «Лос-Анджелес Клипперс» обладает более, чем серьезным составом, чтобы решать самые высокие задачи.

    Результаты команды Лю вполне сносные, но видно, что «парусники» берегут силы для плей-офф, в который они обязательно попадут.

    В последнем матче им не составило большого труда обыграть ущербный «Вашингтон», который побеждает раз в месяц.

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    С «Детройтом» разница в счете будет внушительной, поскольку нападение калифорнийского клуба просто убойное.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Детройта» — 5.63, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.09.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» разгромит своего соперника в предстоящем матче.

    Альтернативный прогноз: Гости накидают сопернику огромное количество очков.

    Ставка: Ф2 (-16) с коэффициентом 2.06.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 129 с коэффициентом 2.34.

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    «Детройт» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Детройт» будет разгромлен на своем паркете?
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