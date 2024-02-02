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    «Лейкерс» смогут обыграть сильный «Бостон»?

    «Бостон» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (2.03) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 02 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 02 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бостон» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 02 Февраля 2024 года

    «Бостон»

    «Бостон» после неубедительной игры против «Клипперс» взял волю в кулак и победил в двух матчах подряд.

    С «Нью-Орлеаном» получился довольно простой поединок, где «Селтикс» доминировали во всех компонентах игры.

    Но в следующем поединке против «Индианы» пришлось знатно постараться, чтобы одержать домашнюю победу. «Иноходцы» продемонстрировали интересный баскетбол, но все же уступили пять очков хозяевам паркета.

    Все прогнозы на НБА

    Матч с «Лейкерс» — это всегда яркая вывеска, на которую билеты раскупаются, как горячие пирожки.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжают обладать составом, способным решать по сезону задачи выше среднего.

    На данный момент дружина Хэма располагается в середине таблицы западной конференции и хочет попасть в матчи на выбывание напрямую.

    Однако в последних поединках у коллектива из Калифорнии есть большие проблемы с достижением положительного результата, и поражения в двух последних поединках отчетливо это доказывают.

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    В предстоящем поединке против «Бостона» гостям нужно демонстрировать один из своих лучших баскетболов по сезону, чтобы иметь какие-то шансы на успех.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.18, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4.04.

    Прогноз: «Бостон» не позволит гостям сделать на паркете ничего.

    Альтернативный прогноз: Встреча получится довольно результативной.

    Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.03.

    Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.19.

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    «Бостон» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Лейкерс» смогут обыграть сильный «Бостон»?
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