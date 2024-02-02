«Бостон»
«Бостон» после неубедительной игры против «Клипперс» взял волю в кулак и победил в двух матчах подряд.
С «Нью-Орлеаном» получился довольно простой поединок, где «Селтикс» доминировали во всех компонентах игры.
Но в следующем поединке против «Индианы» пришлось знатно постараться, чтобы одержать домашнюю победу. «Иноходцы» продемонстрировали интересный баскетбол, но все же уступили пять очков хозяевам паркета.
Матч с «Лейкерс» — это всегда яркая вывеска, на которую билеты раскупаются, как горячие пирожки.
«Лос-Анджелес Лейкерс»
«Лос-Анджелес Лейкерс» продолжают обладать составом, способным решать по сезону задачи выше среднего.
На данный момент дружина Хэма располагается в середине таблицы западной конференции и хочет попасть в матчи на выбывание напрямую.
Однако в последних поединках у коллектива из Калифорнии есть большие проблемы с достижением положительного результата, и поражения в двух последних поединках отчетливо это доказывают.
В предстоящем поединке против «Бостона» гостям нужно демонстрировать один из своих лучших баскетболов по сезону, чтобы иметь какие-то шансы на успех.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.18, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4.04.
Прогноз: «Бостон» не позволит гостям сделать на паркете ничего.
Альтернативный прогноз: Встреча получится довольно результативной.
Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.03.
Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.19.