В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 02 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бостон» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бостон»

«Бостон» после неубедительной игры против «Клипперс» взял волю в кулак и победил в двух матчах подряд.

С «Нью-Орлеаном» получился довольно простой поединок, где «Селтикс» доминировали во всех компонентах игры.

Но в следующем поединке против «Индианы» пришлось знатно постараться, чтобы одержать домашнюю победу. «Иноходцы» продемонстрировали интересный баскетбол, но все же уступили пять очков хозяевам паркета.

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Матч с «Лейкерс» — это всегда яркая вывеска, на которую билеты раскупаются, как горячие пирожки.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» продолжают обладать составом, способным решать по сезону задачи выше среднего.

На данный момент дружина Хэма располагается в середине таблицы западной конференции и хочет попасть в матчи на выбывание напрямую.

Однако в последних поединках у коллектива из Калифорнии есть большие проблемы с достижением положительного результата, и поражения в двух последних поединках отчетливо это доказывают.

В предстоящем поединке против «Бостона» гостям нужно демонстрировать один из своих лучших баскетболов по сезону, чтобы иметь какие-то шансы на успех.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.18, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4.04.

Прогноз: «Бостон» не позволит гостям сделать на паркете ничего.

Альтернативный прогноз: Встреча получится довольно результативной.

Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.03.

Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.19.