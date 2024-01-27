В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 27 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Торонто» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Торонто»

«Торонто» не является тем клубом, который действительно может создать проблемы большинству клубов лиги.

Президент и генеральный менеджер клуба Уджири замыслил что-то грандиозное, поэтому единственная канадская команда лиги пока что просто разгружается.

К текущему моменту времени у «Рэпторз» лишь одна победа в восьми матчах и плавное погружение на дно конференции продолжается.

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На этот раз в гости к канадской дружине пожалуют «Клипперс», и шансов на успех у них куда больше, нежели у соперника.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» обладает звездным составом на бумаге, но на деле не в каждом матче можно наблюдать слаженную игру в атаке.

На протяжении последнего месяца «парусники» довольно сильно подтянули показатели, по которым у них была просадка. За 13 последних матчей было проиграно только три.

Подобные успехи способствовали продвижению вверх по турнирной таблице конференции. Сейчас команда Лю располагается на почетном четвертом месте.

При предварительном осмотре двух противоборствующих команд можно отметить, что у хозяев крайне слабая защита на периметре, а у гостей весьма хорошие исполнители трехочковых.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Торонто» — 3.38, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.33.

Прогноз: «Торонто» не сможет ничего сделать в этом поединке.

Альтернативный прогноз: Гости пробьют свой индивидуальный тотал по сезону.

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.81.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 124 с коэффициентом 2.18.