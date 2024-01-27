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    «Торонто» доставит сложности «Клипперс»?

    «Торонто» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 27 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Торонто»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 27 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Торонто» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 27 Января 2024 года

    «Торонто»

    «Торонто» не является тем клубом, который действительно может создать проблемы большинству клубов лиги.

    Президент и генеральный менеджер клуба Уджири замыслил что-то грандиозное, поэтому единственная канадская команда лиги пока что просто разгружается.

    К текущему моменту времени у «Рэпторз» лишь одна победа в восьми матчах и плавное погружение на дно конференции продолжается.

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    На этот раз в гости к канадской дружине пожалуют «Клипперс», и шансов на успех у них куда больше, нежели у соперника.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    «Лос-Анджелес Клипперс» обладает звездным составом на бумаге, но на деле не в каждом матче можно наблюдать слаженную игру в атаке.

    На протяжении последнего месяца «парусники» довольно сильно подтянули показатели, по которым у них была просадка. За 13 последних матчей было проиграно только три.

    Подобные успехи способствовали продвижению вверх по турнирной таблице конференции. Сейчас команда Лю располагается на почетном четвертом месте.

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    При предварительном осмотре двух противоборствующих команд можно отметить, что у хозяев крайне слабая защита на периметре, а у гостей весьма хорошие исполнители трехочковых.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Торонто» — 3.38, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.33.

    Прогноз: «Торонто» не сможет ничего сделать в этом поединке.

    Альтернативный прогноз: Гости пробьют свой индивидуальный тотал по сезону.

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.81.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 124 с коэффициентом 2.18.

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    «Торонто» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 27.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Торонто» доставит сложности «Клипперс»?
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