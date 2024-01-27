«Мемфис»
«Мемфис» проявляет удивительные способности выживать в любых сложившихся ситуациях. Нужно отдать должное Дженкинсу, который сидит со сложенными руками и ждет с моря погоды.
Пока весь основной состав выкосили травмы, молодёжь постепенно привлекается в основную команду и весьма неплохо там себя проявляет вообще без какого-либо опыта.
В двух последних матчах даже удалось одержать победы, победив «Торонто» и «Майами». В последнем поединке против «Хит» оборона сыграла выше ожидаемого даже для соперника.
В предстоящем поединке против «Орландо» будет тяжелее, чем в двух предыдущих встречах, но победить также вполне реально.
«Орландо»
«Орландо» в последних своих поединках утратил фирменный стиль, за чет которого ему удавалось обыгрывать большинство своих соперников по сезону.
Молодым и атакующим игрокам перестало хватать свежести, а за этим всем посыпалась и игра.
За четыре последних встречи всего лишь одна победа, и нагоняй от Мозли получено более, чем доходчивое.
На предстоящую игру гости едут только за победой, но сама она в руки не придет, поскольку «Гриззлис» на своем паркете могут даже молодежным составом доставить максимальное количество сложностей своему сопернику.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Мемфиса» — 2.64, победа «Орландо» — 1.49.
Прогноз: «Мемфис» вполне может победить.
Альтернативный прогноз: Много очков в предстоящем матче ждать не стоит.
Ставка: Ф2 (-4) с коэффициентом 1.96.
Альтернативная ставка: ТМ 210 с коэффициентом 2.10.