В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 27 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Мемфис» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мемфис»

«Мемфис» проявляет удивительные способности выживать в любых сложившихся ситуациях. Нужно отдать должное Дженкинсу, который сидит со сложенными руками и ждет с моря погоды.

Пока весь основной состав выкосили травмы, молодёжь постепенно привлекается в основную команду и весьма неплохо там себя проявляет вообще без какого-либо опыта.

В двух последних матчах даже удалось одержать победы, победив «Торонто» и «Майами». В последнем поединке против «Хит» оборона сыграла выше ожидаемого даже для соперника.

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В предстоящем поединке против «Орландо» будет тяжелее, чем в двух предыдущих встречах, но победить также вполне реально.

«Орландо»

«Орландо» в последних своих поединках утратил фирменный стиль, за чет которого ему удавалось обыгрывать большинство своих соперников по сезону.

Молодым и атакующим игрокам перестало хватать свежести, а за этим всем посыпалась и игра.

За четыре последних встречи всего лишь одна победа, и нагоняй от Мозли получено более, чем доходчивое.

На предстоящую игру гости едут только за победой, но сама она в руки не придет, поскольку «Гриззлис» на своем паркете могут даже молодежным составом доставить максимальное количество сложностей своему сопернику.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Мемфиса» — 2.64, победа «Орландо» — 1.49.

Прогноз: «Мемфис» вполне может победить.

Альтернативный прогноз: Много очков в предстоящем матче ждать не стоит.

Ставка: Ф2 (-4) с коэффициентом 1.96.

Альтернативная ставка: ТМ 210 с коэффициентом 2.10.