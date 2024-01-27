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    «Мемфис» может рассчитывать на победу дома?

    «Мемфис» — «Орландо». Ставка (1.96) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 27 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Орландо»
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    «Мемфис»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 27 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Мемфис» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 27 Января 2024 года

    «Мемфис»

    «Мемфис» проявляет удивительные способности выживать в любых сложившихся ситуациях. Нужно отдать должное Дженкинсу, который сидит со сложенными руками и ждет с моря погоды.

    Пока весь основной состав выкосили травмы, молодёжь постепенно привлекается в основную команду и весьма неплохо там себя проявляет вообще без какого-либо опыта.

    В двух последних матчах даже удалось одержать победы, победив «Торонто» и «Майами». В последнем поединке против «Хит» оборона сыграла выше ожидаемого даже для соперника.

    Все прогнозы на НБА

    В предстоящем поединке против «Орландо» будет тяжелее, чем в двух предыдущих встречах, но победить также вполне реально.

    «Орландо»

    «Орландо» в последних своих поединках утратил фирменный стиль, за чет которого ему удавалось обыгрывать большинство своих соперников по сезону.

    Молодым и атакующим игрокам перестало хватать свежести, а за этим всем посыпалась и игра.

    За четыре последних встречи всего лишь одна победа, и нагоняй от Мозли получено более, чем доходчивое.

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    На предстоящую игру гости едут только за победой, но сама она в руки не придет, поскольку «Гриззлис» на своем паркете могут даже молодежным составом доставить максимальное количество сложностей своему сопернику.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Мемфиса» — 2.64, победа «Орландо» — 1.49.

    Прогноз: «Мемфис» вполне может победить.

    Альтернативный прогноз: Много очков в предстоящем матче ждать не стоит.

    Ставка: Ф2 (-4) с коэффициентом 1.96.

    Альтернативная ставка: ТМ 210 с коэффициентом 2.10.

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    «Мемфис» — «Орландо»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 27.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Мемфис» может рассчитывать на победу дома?
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