«Индиана»
«Индиана» после прихода в клуб Сиакама ожидаемо находится в состоянии разбалансировки и не может выиграть уже три матча подряд.
Сказывается травма Хэлибертона, поскольку он был системообразующим игроком клуба и настоящим лидером «иноходцев» на паркете.
Карлайл пока что думает над лучшей структурой игры с постоянным местом для камерунца хотя бы на остаток сезона, но иногда все происходит с точностью до наоборот от нарисованных в голове планов.
В игре против «Филадельфии» хозяева паркета спокойно могут устроиться на четвертое поражение подряд, учитывая в какой кровожадной форме сейчас Эмбиид.
«Филадельфия»
«Филадельфия» вернулась на победную тропу, да ещё какие виктории она продолжает одерживать.
Перед последним сыгранным матчем против «Сан-Антонио» Грег Попович позволял себе язвительные вещи в адрес камерунского центрового пенсильванского клуба.
Эмбиид долго за словом карман не лезет, но предпочитает не сотрясать воздух, а доказывать все на баскетбольной площадке. 70 очков от Джоэля оказались весомым доказательством силы его клуба.
В игре против «Индианы» гости будут продолжать играть с позиции силы, и вероятность победы «76-х» в предстоящем поединке крайне высока.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Индианы» — 2.66, победа «Филадельфии» — 1.50.
Прогноз: «Индиана» не сможет прервать серию поражений в матче против фаворита конференции.
Альтернативный прогноз: В игре будет набрано большое количество очков.
Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.80.
Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.09.