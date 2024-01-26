В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхаус Арене» 26 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Индиана» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Индиана»

«Индиана» после прихода в клуб Сиакама ожидаемо находится в состоянии разбалансировки и не может выиграть уже три матча подряд.

Сказывается травма Хэлибертона, поскольку он был системообразующим игроком клуба и настоящим лидером «иноходцев» на паркете.

Карлайл пока что думает над лучшей структурой игры с постоянным местом для камерунца хотя бы на остаток сезона, но иногда все происходит с точностью до наоборот от нарисованных в голове планов.

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В игре против «Филадельфии» хозяева паркета спокойно могут устроиться на четвертое поражение подряд, учитывая в какой кровожадной форме сейчас Эмбиид.

«Филадельфия»

«Филадельфия» вернулась на победную тропу, да ещё какие виктории она продолжает одерживать.

Перед последним сыгранным матчем против «Сан-Антонио» Грег Попович позволял себе язвительные вещи в адрес камерунского центрового пенсильванского клуба.

Эмбиид долго за словом карман не лезет, но предпочитает не сотрясать воздух, а доказывать все на баскетбольной площадке. 70 очков от Джоэля оказались весомым доказательством силы его клуба.

В игре против «Индианы» гости будут продолжать играть с позиции силы, и вероятность победы «76-х» в предстоящем поединке крайне высока.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Индианы» — 2.66, победа «Филадельфии» — 1.50.

Прогноз: «Индиана» не сможет прервать серию поражений в матче против фаворита конференции.

Альтернативный прогноз: В игре будет набрано большое количество очков.

Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.80.

Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.09.