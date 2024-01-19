Сакраменто. «Голден 1 Арена». Дата — 19 января. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сакраменто»

«Сакраменто» провалился в третьем матче подряд, проиграв в минувшем туре «Финиксу» (117:119). В черную полосу игр калифорнийской команды входят встречи с «Милуоки» (142:143) и «Филадельфией» (93:112).

Ранее «короли» выиграли у «Шарлотт» (123:98) и «Детройта» (131:110).

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В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 6 место при 23 победах и 17 поражениях.

«Индиана»

В минувшем туре баскетбольной ассоциаци «Индиана» допустила осечку, уступив «Юте» (105:132). Несмотря на проигрыш, в составе «иноходцев» стоит отметить Эндрю Нембхард, который набрал 14 очков.

В последних пяти встречах «Индиана» также уступила «Денверу» (109:117), но переиграла «Атланту» (126:108), «Вашингтон» (112:104) и «Бостон» (133:131).

В турнирной таблице Восточной конференции «Индиана» опусталась на 7 место, при 23 победах и 17 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.33, победа «Индианы» — 3.51.

Прогноз: Обе команды сейчас на спаде, можно ожидать упорной и бескомпромиссной борьбы.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.10.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 247 с коэффициентом 2.02.