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    «Индиана» увезет победу из Калифорнии?

    «Сакраменто» — «Индиана». Ставка (к. 3.10) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Индиана»
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    Сакраменто. «Голден 1 Арена». Дата — 19 января. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» провалился в третьем матче подряд, проиграв в минувшем туре «Финиксу» (117:119). В черную полосу игр калифорнийской команды входят встречи с «Милуоки» (142:143) и «Филадельфией» (93:112).

    Ранее «короли» выиграли у «Шарлотт» (123:98) и «Детройта» (131:110).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 6 место при 23 победах и 17 поражениях.

    «Индиана»

    В минувшем туре баскетбольной ассоциаци «Индиана» допустила осечку, уступив «Юте» (105:132). Несмотря на проигрыш, в составе «иноходцев» стоит отметить Эндрю Нембхард, который набрал 14 очков.

    В последних пяти встречах «Индиана» также уступила «Денверу» (109:117), но переиграла «Атланту» (126:108), «Вашингтон» (112:104) и «Бостон» (133:131).

    В турнирной таблице Восточной конференции «Индиана» опусталась на 7 место, при 23 победах и 17 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.33, победа «Индианы» — 3.51.

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    Прогноз: Обе команды сейчас на спаде, можно ожидать упорной и бескомпромиссной борьбы.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.10.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 247 с коэффициентом 2.02.

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    «Сакраменто» — «Индиана»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Индиана» увезет победу из Калифорнии?
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