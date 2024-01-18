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    «Даллас» сможет увезти победу из Лос-Анджелеса?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 18 января 2024 года

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    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 18 января. Время — 04:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Энтони Дэвис и Леброн Джеймс сыграли ключевую роль в поединке против «Оклахомы». «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл «громобойцев» со счётом 112:105.

    Дэвис оформил в поединке дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов, а Джеймс отправил в кольцо соперника 25 очков.

    Таким образом «Лейкерс» прервал проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Ранее «озёрники» проиграли «Юте» (125:132) и «Финиксу» (109:127).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 10 место, одержав 20 побед и потерпев 21 поражение.

    «Даллас»

    «Далласу» удалось взять реванш у «Нью-Орлеана» (127:125), за поражение в позапрошлом туре, которое завершилось со счтое 118:108 в пользу луизианцев.

    В составе «Далласа» результативностью отметился Кайри Ирвинг, который отправил в кольцо соперника 42 очка, совершил 7 подборов и отдал 7 передач.

    В последних пяти матчах техасские «ковбои» также потерпели неудачу в противостоянии с «Мемфисом» (103:120), но добились побед над «Нью-Йорком» (128:124) и «Миннесотой» (115:108).

    В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает 7 место, одержав 24 победы и потерпев 17 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.62, победа «Далласа» — 2.32.

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    Прогноз: В этом поединке ожидаем упорной игры. Чтобы не рисковать, лучше сыграть на победе одной из команд с небольшим преимуществом в счете.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на положительной форе «Далласа».

    Альтернативная ставка: Фора «Далласа» (+3.5) с коэффициентом 1.90.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Даллас» сможет увезти победу из Лос-Анджелеса?
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