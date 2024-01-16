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    «Бостон» продлит черную полосу «Торонто»?

    «Торонто» — «Бостон». Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 16 января 2024 года

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    Торонто. «Скотиабанк Арена». Дата — 16 января. Время — 03:30 по мск. «Торонто» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 16 Января 2024 года
    Торонто
  • Торонто
    •  Торонто 03:30 Бостон Бостон
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    «Торонто»

    «Торонто» не может выиграть третий матч подряд. В последних встречах «рептилии» потерпели фиаско в поединках против клубов из Лос-Анджелеса. Сначала была проиграна встреча против «Лейкерс» (131:132), а затем «Клипперс» (120:126).

    В последнем туре регулярного чемпионата канадцы со знаком минус завершили игру против «Юты» (113:145).

    Все прогнозы на НБА

    На данный момент «Торонто» занимает в турнирной таблице Восточной конференции 12 место при 15 победах и 24 поражениях.

    «Бостон»

    «Бостон» в последнее время лихорадит в баскетбольной ассоциации, команда много теряет очко, но по-прежнему сохраняет лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. В 39-ти матчах «кельты» выиграли 30 раз и 19 встреч проиграли.

    В рамках минувшего игрового дня «Бостон» добился победы над «Хьюстоном» (145:113). В разгромной виктории в состве «кельтов» отличился Джейлен Браун, который отправил в кольцо соперника 32 очка.

    В последних пятти встречах «Бостон» выиграл еще дважды, обыграв «Миннесоту» (127:120) и «Индиану» (118:101), но проиграл «Милуоки» (102:135) и «Индиане» (133:131).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Торонто» — 3.08, победа «Бостона» — 1.44.

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    Прогноз: «Бостон» хоть и штормит в последнее время в регулярном чемпионате, однако «кельты» всегода находятся в топе. Мы уверены в успехе команды «Бостон».

    Ставка: Фора «Бостона» (-6.5) с коэффициентом 2.07.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.09.

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    «Торонто» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» продлит черную полосу «Торонто»?
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