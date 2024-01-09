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    «Хьюстон» прихлопнет «Майами» на его же территории?

    «Майами» — «Хьюстон». Ставка (к. 2.32) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 9 января 2024 года

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    Майами. «Касейя Центр». Дата — 9 января. Время — 03:30 по мск. «Майами» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 09 Января 2024 года
    Майами
  • Майами
    •  Майами 03:30 Хьюстон Хьюстон
  • НБА
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    «Майами»

    Лидер «Майами» Джимми Батлер пока не может восстановиться от травмы ноги, которую он получил в поединке против «Юты» еще 30 декабря. С тех пор защитник «хитовцев» пропустил три матча с командами «Лос-Анджелес Клипперс» (104:121), «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:96) и «Финикс» (97:113).

    В минувшем туре «Майами» проиграл «Финиксу» со счетом 97:113. Несмотря на неудачную игру в этой встрече стоит отметить результативную игру в исполнении Бэма Адебайо, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.

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    В турнирной таблице Восточной конференции «Майами» занимает 8 место. В 35 матчах команда одержала 20 побед и потерпела 15 поражений.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» в этом сезоне регулярного чемпионата выступает с переменным успехом, но в прошедшем туре «ракеты» сотворили сенсацию, переиграв одного из лидеров Восточной конференции — «Милуоки» (112:108).

    В этой встрече в составе «Хьюстона» отличился турецкий игрок Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов. Для сравнения лучшим игроком поединка стал лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который набрал 48 очков и совершил 17 подборов.

    В последних пяти встречах «Хьюстон» также переиграл «Бруклин» (112:101) и «Детройт» (136:113). Есть и неудачные игры с «Миннесотой» (95:122) и «Филадельфией» (127:131).

    В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 9 место при 17 победах и 16 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Майами» — 1.62, победа «Хьюстона» — 2.32.

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    Прогноз: Баскетболисты «Хьюстона» могут вдохновиться триумфом над «Милуоки». Команда настроена на победу в поединке против «Майами», к тому же у соперника есть небольшие кадровые проблемы. Мы рискнем и поставим на победу «Хьюстона».

    Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 2.32.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе гостевой команды.

    Альтернативная ставка: Фора «Хьюстона» (+3.5) с коэффициентом 1.90.

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    «Майами» — «Хьюстон»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 09.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Хьюстон» прихлопнет «Майами» на его же территории?
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