Майами. «Касейя Центр». Дата — 9 января. Время — 03:30 по мск. «Майами» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Майами»

Лидер «Майами» Джимми Батлер пока не может восстановиться от травмы ноги, которую он получил в поединке против «Юты» еще 30 декабря. С тех пор защитник «хитовцев» пропустил три матча с командами «Лос-Анджелес Клипперс» (104:121), «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:96) и «Финикс» (97:113).

В минувшем туре «Майами» проиграл «Финиксу» со счетом 97:113. Несмотря на неудачную игру в этой встрече стоит отметить результативную игру в исполнении Бэма Адебайо, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.

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В турнирной таблице Восточной конференции «Майами» занимает 8 место. В 35 матчах команда одержала 20 побед и потерпела 15 поражений.

«Хьюстон»

«Хьюстон» в этом сезоне регулярного чемпионата выступает с переменным успехом, но в прошедшем туре «ракеты» сотворили сенсацию, переиграв одного из лидеров Восточной конференции — «Милуоки» (112:108).

В этой встрече в составе «Хьюстона» отличился турецкий игрок Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов. Для сравнения лучшим игроком поединка стал лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который набрал 48 очков и совершил 17 подборов.

В последних пяти встречах «Хьюстон» также переиграл «Бруклин» (112:101) и «Детройт» (136:113). Есть и неудачные игры с «Миннесотой» (95:122) и «Филадельфией» (127:131).

В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 9 место при 17 победах и 16 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Майами» — 1.62, победа «Хьюстона» — 2.32.

Прогноз: Баскетболисты «Хьюстона» могут вдохновиться триумфом над «Милуоки». Команда настроена на победу в поединке против «Майами», к тому же у соперника есть небольшие кадровые проблемы. Мы рискнем и поставим на победу «Хьюстона».

Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 2.32.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе гостевой команды.

Альтернативная ставка: Фора «Хьюстона» (+3.5) с коэффициентом 1.90.