Финикс. «Футпринт Центр». Дата — 4 января. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Финикс»

«Финикс» продолжает побеждать в регулярном чемпионате, в рамках минувшего игрового дня «Санз» добился победы в домашнем матче против «Портленда» (109:88).

Защитник «Финикса» Брэдли Бил стал лучшим игроком матча, забросив в кольцо соперника 21 очко, сделал 4 подбора и отдал 1 передачу.

В выигрышную серию «Финикса» также входят игры с «Орландо» (112:107), «Шарлотт» (133:119), «Хьюстоном» (129:133).

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«Финикс» закрепился на 8 месте турнирной таблицы Западной конференции. В 33 матчах «солнечные» выиграли 18 матчей и проиграли 15 встреч.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» тоже на ходу, «парикмахеры» добились виктории в третьем матче подряд. В домашних стенах был обыгран «Майами» (121:104).

Вклад в победу «Клипперс» внёс Кавай Леонард, форвард команды набрал 24 очка, совершил 6 подборов и отдал 5 передач. Ранее баскетболисты Лью Тайрона переиграли «Мемфис» (117:106) и «Шарлотт» (113:104).

В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 4 место при 20 победах и 12 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Финикса» — 1.85, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.95.

Прогноз: Обе команды находятся в отличной игровой форме, выиграть может абсолютно любая команда. Мы рискнем и поставим на победу гостей.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 1.95.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе гостевой команды.

Альтернативная ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (+1.5) с коэффициентом 1.85.