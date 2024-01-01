Нью-Йорк. «Мэдисон Сквер Гарден». Дата — 1 января. Время — 23:00 по мск. «Нью-Йорк» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» потерпел третье поражение подряд, уступив на выезде «Индиане» (126:140). Несмотря на проигры отметим в составе «никсов» Донте Дивинченцо, который стал лучшим игроком матча. Защитник нью-йоркцев набрал 38 очков, сделал 6 подборов и отдал 2 передачи.

В черную полосу игр «Нью-Йорка» также входят матчи против «Орландо» (108:117) и «Оклахомы» (120:129).

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После поражения от «Индианы» баскетболисты «Нью-Йорка» опустились с 6-го на 8-е место турнирной таблицы Восточной конференции. В 32 матчах «никсы» выиграли 17 раз, а проиграли в 15 играх.

«Миннесота»

«Миннесота» закрепилась на первом месте турнирной таблице в Западной конференции. В минувшем туре «лесные волки» нанесли фиаско «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:106).

Ключевую роль в победе «Миннесоты» сыграл Энтони Эдвардс, который набрал 31 очко, сделал три подбора и отдал три передачи.

В последних пяти встречах «Тимбервулвз» обыграл «Даллас» (118:110), «Сакраменто» (110:98) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (118:111), но проиграл «Оклахоме» (106:129).

«Миннесота» провела в турнире 31 матч, одержав 24 победы и потерпев 7 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Нью-Йорка» — 2.10, победа «Миннесоты» — 1.74.

Прогноз: Соперники играют по разному, на данный момент «Миннесота» выглядит предпочтительнее. Ставим на победу «Миннесоты» с минусовой форой.

Ставка: Фора «Миннесоты» (-2.5) с коэффициентом 1.90.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 239.5 с коэффициентом 1.97.