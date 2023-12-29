Денвер. «Болл Арена». Дата — 29 декабря. Время — 05:00 по мск. «Денвер» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Денвер»

«Денвер» занимает в Западной конференции 3 место, одержав 22 победы и потерпев 10 поражений. На данный момент «наггетсы» демонстрируют выигрышную серию, которая насчитывает пять матчей.

В минувшем туре регулярного чемпионата «Денвер» выиграл на своей площадке у «Голден Стэйт» (120:114). Вклад в победу команды внес Джамал Мюррэй, который набрал 28 очков, сделал 5 подборов и отдал 3 передачи.

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В выигрышную серию команды также входят матчи против «Шарлотт» (102:95), «Бруклина» (122:117), «Торонто» (113:104) и «Далласа» (130:104).

«Мемфис»

«Мемфис» продолжает беспроигрышную серию с Джа Морантом в составе. Как только лидер «гризли» вернулся после 25-ти матчевой дисквалификации, команда стала побеждать.

Так вышло и в прошедшем туре, «Мемфис» в гостях переиграл «Нью-Орлеан» (116:115). Победу команда из штата Теннесси вырвала в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (103:103).

Ключевую роль в поединке сыграл Джа Морант, защитник набрал 31 очко, сделал 5 подборов и отдал 7 передач.

В выигрышную серию «Мемфиса» с Джм Морантом также входят игры против «Атланты» (125:119), «Индианы» (116:103) и «Нью-Орлеана» (115:113).

В турнирной таблице Западной конференции «Мемфис» занимает 13 место при 10 победах и 19 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Денвера» — 1.39, победа «Мемфиса» — 3.38.

Прогноз: «Денвер» — фаворит пары, однако «Мемфис» обрел былую мощь, благодаря возврращению Джа Моранта в состав команды. Мы рискнем и поставим на победу гостевой команды.

Ставка: Победа «Мемфиса» с коэффициентом 3.38.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Мемфиса» со знаком плюс.

Альтернативная ставка: Фора «Мемфиса» (+8) с коэффициентом 1.80.