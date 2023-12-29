ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагИзменить подход к трансферам и верить в Тен Хага. Пять задач для нового руководства «МЮ» Рафаэль ВаранВаран и еще пять игроков, которые помогут «Реалу» решить кадровые проблемы Ислам Махачев5 нестандартных соперников для Ислама Махачева
  • 11:08
    • Миранчук может вернуться в «Торино»
  • 11:03
    • Клаудиньо: Если скажу, что не хочу играть за «Фламенго», это будет ложью
  • 10:33
    • «Бавария» не теряет надежд подписать Варана
  • 10:19
    • «Реал» может продлить контракт с Анчелотти
  • 09:57
    • «Барселона» может уменьшить зарплату Левандовскому
    Все новости спорта

    Джа Морант продлит победную серию «Мемфиса»?

    «Денвер» — «Мемфис». Ставка (к. 3.38) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 29 декабря 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Мемфис Гриззлиз
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Мемфис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джа Морант
    Денвер. «Болл Арена». Дата — 29 декабря. Время — 05:00 по мск. «Денвер» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Баскетбол. НБА 29 Декабря 2023 года

    «Денвер»

    «Денвер» занимает в Западной конференции 3 место, одержав 22 победы и потерпев 10 поражений. На данный момент «наггетсы» демонстрируют выигрышную серию, которая насчитывает пять матчей.

    В минувшем туре регулярного чемпионата «Денвер» выиграл на своей площадке у «Голден Стэйт» (120:114). Вклад в победу команды внес Джамал Мюррэй, который набрал 28 очков, сделал 5 подборов и отдал 3 передачи.

    Все прогнозы на НБА

    В выигрышную серию команды также входят матчи против «Шарлотт» (102:95), «Бруклина» (122:117), «Торонто» (113:104) и «Далласа» (130:104).

    «Мемфис»

    «Мемфис» продолжает беспроигрышную серию с Джа Морантом в составе. Как только лидер «гризли» вернулся после 25-ти матчевой дисквалификации, команда стала побеждать.

    Так вышло и в прошедшем туре, «Мемфис» в гостях переиграл «Нью-Орлеан» (116:115). Победу команда из штата Теннесси вырвала в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (103:103).

    Ключевую роль в поединке сыграл Джа Морант, защитник набрал 31 очко, сделал 5 подборов и отдал 7 передач.

    В выигрышную серию «Мемфиса» с Джм Морантом также входят игры против «Атланты» (125:119), «Индианы» (116:103) и «Нью-Орлеана» (115:113).

    В турнирной таблице Западной конференции «Мемфис» занимает 13 место при 10 победах и 19 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Денвера» — 1.39, победа «Мемфиса» — 3.38.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: «Денвер» — фаворит пары, однако «Мемфис» обрел былую мощь, благодаря возврращению Джа Моранта в состав команды. Мы рискнем и поставим на победу гостевой команды.

    Ставка: Победа «Мемфиса» с коэффициентом 3.38.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Мемфиса» со знаком плюс.

    Альтернативная ставка: Фора «Мемфиса» (+8) с коэффициентом 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Мельбурн Сити — Брисбен Роар
  • Футбол
  • Сегодня в 11:45
    •  3.62
  • Прогноз на матч Прачуап — Бурирам Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бангкок Гласс — Чианграй Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чонбури — Бангкок Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Мумбаи Сити — Ченнаин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Аль-Рияд — Дамак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Швейцария — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  5.18
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Денвер» — «Мемфис»: прогноз, ставка (3.38), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Джа Морант продлит победную серию «Мемфиса»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры