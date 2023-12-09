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    Увезет ли «Чикаго» победу из Техаса?

    «Сан-Антонио» — «Чикаго». Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 9 декабря 2023 года

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    «Чикаго» — «Нью-Орлеан»
    Сан-Антонио. «Центр Фрост Банк». Дата — 9 декабря. Время — 04:30 по мск. «Сан-Антонио» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» — худший клуб Западной конференции, который в 20 матчах выиграл лишь три матча. Остальные 17 встреч для техасцев завершились со знаком минус.

    Проигрышная серия команды уже составляет 15 матчей. В рамках минувшего игрового дня баскетболисты «Сан-Антонио» проиграли лидеру Запада «Миннесоте» (94:102).

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    В последний раз «Сан-Антонио» побеждал 3 ноября, было это в игре против «Финикса» (132:121).

    «Чикаго»

    Продолжает побеждать в регулярном чемпионате «Чикаго», который выиграл третий матч подряд. На этот раз иллинойсцы на своей арене переиграли «Шарлотт» (111:100).

    Важную роль в матче сыграл один из лидеров «Чикаго» Демар Дерозан, которы набрал 29 очков, сделал 6 подборов и отдал 3 передачи.

    В выигрышную серию «Чикаго» входят матчи против «Шарлотт» (111:100), «Нью-Орлеан» (124:118) и «Милуоки» (120:113).

    В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» занимает 12 место при 8 победах и 14 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 2.19, победа «Чикаго» — 1.78.

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    Прогноз: В предстоящем матче стоит ожидать победы «Чикаго».

    Ставка: Фора «Чикаго» (-3) с коэффициентом 2.01.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Сан-Антонио» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Увезет ли «Чикаго» победу из Техаса?
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