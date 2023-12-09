«Сан-Антонио»
«Сан-Антонио» — худший клуб Западной конференции, который в 20 матчах выиграл лишь три матча. Остальные 17 встреч для техасцев завершились со знаком минус.
Проигрышная серия команды уже составляет 15 матчей. В рамках минувшего игрового дня баскетболисты «Сан-Антонио» проиграли лидеру Запада «Миннесоте» (94:102).
В последний раз «Сан-Антонио» побеждал 3 ноября, было это в игре против «Финикса» (132:121).
«Чикаго»
Продолжает побеждать в регулярном чемпионате «Чикаго», который выиграл третий матч подряд. На этот раз иллинойсцы на своей арене переиграли «Шарлотт» (111:100).
Важную роль в матче сыграл один из лидеров «Чикаго» Демар Дерозан, которы набрал 29 очков, сделал 6 подборов и отдал 3 передачи.
В выигрышную серию «Чикаго» входят матчи против «Шарлотт» (111:100), «Нью-Орлеан» (124:118) и «Милуоки» (120:113).
В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» занимает 12 место при 8 победах и 14 поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 2.19, победа «Чикаго» — 1.78.
Прогноз: В предстоящем матче стоит ожидать победы «Чикаго».
Ставка: Фора «Чикаго» (-3) с коэффициентом 2.01.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 2.00.