«Сакраменто»
После стартовых двух побед баскетболисты «Сакраменто» проиграли в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (117:131). Несмотря на проигрыш в этом поединке отметим игру Де’Аарон Фокса, который стал лучшим игроком, набрав 40 очков.
«Сакраменто» в последних матчах также добился побед над «Миннесотой» (124:111) и «Голден Стэйт» (124:123). Были и поражения в поединках против «Нью-Орлеана» (112:117, 93:129).
На данный момент «Сакраменто» занимает 5 место в турнирной таблице Западной конференции. В 17 матчах «короли» одержали 10 побед. В остальных встречах «короли» потерпели поражения.
«Денвер»
«Денвер» поднялся на вторую строчку таблицы в своей конференции. «Наггетсы» уже провели 20 матчей из которых выиграли 14. У «самородков» длится выигрышная серия из четырех матчей.
Буквально 2 декабря «Денвер» выиграл у «Финикса» (119:111) на его же территории. Никола Йокич сыграл ключевую роль в победе клуба, оформив дабл-дабла из 21очка и 16 передач.
В выигрышную серию «Денвера» входят победы против «Хьюстона» (134:124), «Лос-Анджелес Клипперс» (113:104) и «Сан-Антонио» (132:120).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.49, победа «Денвера» — 2.35.
Прогноз: «Денвер» поймал победную волну, команда намерена продлить успешную серию до 5 матчей. Ставим на викторию гостей.
Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 2.35.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 236.5 с коэффициентом 2.49.