Сакраменто. «Голден 1 Арена». Дата — 3 декабря. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сакраменто»

После стартовых двух побед баскетболисты «Сакраменто» проиграли в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (117:131). Несмотря на проигрыш в этом поединке отметим игру Де’Аарон Фокса, который стал лучшим игроком, набрав 40 очков.

«Сакраменто» в последних матчах также добился побед над «Миннесотой» (124:111) и «Голден Стэйт» (124:123). Были и поражения в поединках против «Нью-Орлеана» (112:117, 93:129).

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На данный момент «Сакраменто» занимает 5 место в турнирной таблице Западной конференции. В 17 матчах «короли» одержали 10 побед. В остальных встречах «короли» потерпели поражения.

«Денвер»

«Денвер» поднялся на вторую строчку таблицы в своей конференции. «Наггетсы» уже провели 20 матчей из которых выиграли 14. У «самородков» длится выигрышная серия из четырех матчей.

Буквально 2 декабря «Денвер» выиграл у «Финикса» (119:111) на его же территории. Никола Йокич сыграл ключевую роль в победе клуба, оформив дабл-дабла из 21очка и 16 передач.

В выигрышную серию «Денвера» входят победы против «Хьюстона» (134:124), «Лос-Анджелес Клипперс» (113:104) и «Сан-Антонио» (132:120).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.49, победа «Денвера» — 2.35.

Прогноз: «Денвер» поймал победную волну, команда намерена продлить успешную серию до 5 матчей. Ставим на викторию гостей.

Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 2.35.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 236.5 с коэффициентом 2.49.