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    Удержится ли «Клипперс» на победных рельсах?

    «Сан-Антонио» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 21 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон»
    Сан-Антонио. «Фрост Банк Сентер». Дата — 21 ноября. Время — 04:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Антонио»

    Отличный старт в регулярном чемпионате резко сменился проигрышной серией для «Сан-Антонио». Техасцы не могут выиграть уже восьмой матч подряд, проиграв в этот раз на своей арене «Мемфису» (108:120).

    В чёрную серию игр «Сан-Антонио» также входят фиаско в матчах с «Сакраменто» (120:129), «Оклахомой» (87:123), «Майами» (113:118), «Миннесотой» (110:117), «Нью-Йорком» (105:126), «Индианой» (111:152) и «Торонто» (116:123).

    Под вопросом участие форварда «Сан-Антонио» Девина Васселла, который получил травму паха в матче против «Финикса» (132:121).

    Все прогнозы на НБА

    «Сан-Антонио» в турнирной таблице Западной конференции занимает последнее 15 место, при трех победах и десяти поражениях.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    «Лос-Анджелес Клипперс» прервал проигрышную серию, которая состояла из шести матчей подряд. На домашней арене «парикхмахеры» нанесли поражение «Хьюстону» (106:100).

    В победной игре ключевую роль сыграл Кавай Леонард. Форвард «Клипперс» набрал 26 очков, сделал 8 подборов и отдал 2 передачи.

    В проигранную серию игр входили встречи против «Денвера» (108:111), «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:130), «Нью-Йорка» (97:111), «Бруклина» (93:100), «Далласа» (126:144) и «Мемфиса» (101:105).

    «Лос-Анджелес Клипперс» поднялся на 11-е место в Западной конференции при четырёх победах и семи поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 3.39, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.38.

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    Прогноз: «Сан-Антонио» испытывает не лучшие времена, также как и «Лос-Анджелес Клипперс». Однако «парикмахеры» почувствовал вкус победы и могут добиться успеха в матче против техасцев.

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-7.5) с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: Можно ожидать в матче крупной победы гостевой команды.

    Альтернативная ставка: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» с преимуществом в 8 и более очков с коэффициентом 1.91.

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    «Сан-Антонио» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Удержится ли «Клипперс» на победных рельсах?
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