В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхаус Арене» 05 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Индиана» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индиана»

«Индиана», имея весьма сбалансированный состав, могла играть куда убедительнее, чем она это делает сейчас.

Команда Карлайла показывает академичный баскетбол, который быстро раскусывается более сильными соперниками.

В большинстве последних матчей Хэлибертон со своими партнерами выглядели инертно, но последнюю свою игру против «Кливленда» они смогли выиграть.

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Соперник из Шарлотт выглядит, на первый взгляд, проходным соперником, но гости могут выдать нетривиальный матч и попадать в кольцо соперника почти все, что будут туда бросать.

«Шарлотт»

«Шарлотт» на удивление хорошо провел первый матч регулярного сезона против «Атланты» и даже записал на свой счет победу.

Однако после этого вернулся в свое привычное состояние и безальтернативно «слил» три матча подряд.

Стив Клиффорд пока что не имеет никакого поля для маневра, хотя у него в команде есть костяк в лице трио Болл-Розье-Вашингтон.

В предстоящем поединке против «Индианы» гости не выглядяь тем клубом, который реально может замахнуться на успех.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Индианы» — 1.65, победа «Кливленда» — 2.44.

Прогноз: «Индиана» на своем паркете не позволит сопернику победить.

Альтернативный прогноз: В этой игре будет большой общий тотал.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.65.

Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.17.