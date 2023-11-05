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    Карлайл со своей командой огорчат «Хорнетс»

    «Индиана» — «Шарлотт». Ставка (1.65) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 05 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Шарлотт»
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    «Индиана»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхаус Арене» 05 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Индиана» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 05 Ноября 2023 года

    «Индиана»

    «Индиана», имея весьма сбалансированный состав, могла играть куда убедительнее, чем она это делает сейчас.

    Команда Карлайла показывает академичный баскетбол, который быстро раскусывается более сильными соперниками.

    В большинстве последних матчей Хэлибертон со своими партнерами выглядели инертно, но последнюю свою игру против «Кливленда» они смогли выиграть.

    Все прогнозы на НБА

    Соперник из Шарлотт выглядит, на первый взгляд, проходным соперником, но гости могут выдать нетривиальный матч и попадать в кольцо соперника почти все, что будут туда бросать.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» на удивление хорошо провел первый матч регулярного сезона против «Атланты» и даже записал на свой счет победу.

    Однако после этого вернулся в свое привычное состояние и безальтернативно «слил» три матча подряд.

    Стив Клиффорд пока что не имеет никакого поля для маневра, хотя у него в команде есть костяк в лице трио Болл-Розье-Вашингтон.

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    В предстоящем поединке против «Индианы» гости не выглядяь тем клубом, который реально может замахнуться на успех.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Индианы» — 1.65, победа «Кливленда» — 2.44.

    Прогноз: «Индиана» на своем паркете не позволит сопернику победить.

    Альтернативный прогноз: В этой игре будет большой общий тотал.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.65.

    Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.17.

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    «Индиана» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (1.65), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Карлайл со своей командой огорчат «Хорнетс»
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