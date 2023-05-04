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    Продлится ли победная серия Филадельфии«?

    «Бостон» — «Филадельфия». Прогноз (к. 2.65), ставка на матч 1/4 финала НБА, 4 мая 2023 года

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    Бостон. Арена «ТД-гарден». Дата — 4 мая. Время — 03:00 по мск. «Бостон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 04 Мая 2023 года
    Бостон
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    •  Бостон 03:00 Филадельфия Филадельфия
  • НБА. Плей-офф
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    «Бостон»

    «Бостон» с поражения начал четвертьфинальную серию игр с «Филадельфией» (115:119). Успешно «кельты» провели лишь первый отрезок встречи (38:31), в остальных периодах «Бостон» оказался в роли отыгрывающей команды и в итоге проиграл.

    Лучшим игроком в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, которому удалось оформить дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов.

    В последних пяти встречах «Селтикс» одержал две победы и потерпел три проигрыша. На предыдущей стадии «Бостон» выбил из турнира «Атланту» (4:2 — победа в серии).

    Все прогнозы на НБА

    «Бостон» вышел в плей-офф турнира со второго места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «бостонские кельты» выиграли 57 матчей и проиграли 25 встреч.

    «Филадельфия»

    Карьер-хай Джеймса Хардена в матче против «Бостона». Зазитник «Филадельфии» отправил в кольцо соперника 45 очков, сделал шесть передач и совершил один подбор. Так «76-е» выиграли первую игру в дуэли с «кельтами».

    В первом раунде плей-офф «Филадельфия» с легкостью переиграла «Бостон» (4:0 — победа в серии) и вышла во вторую стадию турнира, то есть в четвертьфинал. На данный момент победныя серия «Филадельфии» продолжается и составляет уже семь матчей.

    Второй матч 1/4 финала против «Бостона» не сыграет один ключевых игроков «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.У центрового — травма колена, которую Эмбиид получил в третьем поединке 1/8 финала с «Бруклином». Тогда игрок провел на площадке больше 37 минут игрового времени.

    В 1/8 финала турнира «Филадельфия» вышла с третьего места Восточной конференции, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Бостона» — 1.27, победа «Филадельфии» — 4.32.

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    Прогноз: «Филадельфия» в последнее время набрала ход. Можно сделать выбор в пользу гостей, чтобы сильно не рисковать, выбираем плюсовую фору «76-х».

    Ставка: Фора «Филадельфии» (+5) с коэффициентом 2.65.

    Альтернативный прогноз: 234 очка — столько забросили баскетболисты «Бостона» и «Филадельфии» в первом матче четвертьфинальной серии. Так что можно сыграть на результативности поединка.

    Альтернативная ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 3.15.

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    «Бостон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на баскетбол. Продлится ли победная серия Филадельфии«?
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