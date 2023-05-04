Бостон. Арена «ТД-гарден». Дата — 4 мая. Время — 03:00 по мск. «Бостон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» с поражения начал четвертьфинальную серию игр с «Филадельфией» (115:119). Успешно «кельты» провели лишь первый отрезок встречи (38:31), в остальных периодах «Бостон» оказался в роли отыгрывающей команды и в итоге проиграл.

Лучшим игроком в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, которому удалось оформить дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов.

В последних пяти встречах «Селтикс» одержал две победы и потерпел три проигрыша. На предыдущей стадии «Бостон» выбил из турнира «Атланту» (4:2 — победа в серии).

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«Бостон» вышел в плей-офф турнира со второго места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «бостонские кельты» выиграли 57 матчей и проиграли 25 встреч.

«Филадельфия»

Карьер-хай Джеймса Хардена в матче против «Бостона». Зазитник «Филадельфии» отправил в кольцо соперника 45 очков, сделал шесть передач и совершил один подбор. Так «76-е» выиграли первую игру в дуэли с «кельтами».

В первом раунде плей-офф «Филадельфия» с легкостью переиграла «Бостон» (4:0 — победа в серии) и вышла во вторую стадию турнира, то есть в четвертьфинал. На данный момент победныя серия «Филадельфии» продолжается и составляет уже семь матчей.

Второй матч 1/4 финала против «Бостона» не сыграет один ключевых игроков «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.У центрового — травма колена, которую Эмбиид получил в третьем поединке 1/8 финала с «Бруклином». Тогда игрок провел на площадке больше 37 минут игрового времени.

В 1/8 финала турнира «Филадельфия» вышла с третьего места Восточной конференции, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Бостона» — 1.27, победа «Филадельфии» — 4.32.

Прогноз: «Филадельфия» в последнее время набрала ход. Можно сделать выбор в пользу гостей, чтобы сильно не рисковать, выбираем плюсовую фору «76-х».

Ставка: Фора «Филадельфии» (+5) с коэффициентом 2.65.

Альтернативный прогноз: 234 очка — столько забросили баскетболисты «Бостона» и «Филадельфии» в первом матче четвертьфинальной серии. Так что можно сыграть на результативности поединка.

Альтернативная ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 3.15.