«Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» проиграл «Кингз» по делу, причем в двух матчах. Керр не смог придумать ничего внятного, что делать с такой многозадачностью многих игроков, а у Грина откровенно сдали нервы, поэтому его дисквалификация полностью оправдана.
Дрэймонда, конечно, не будет хватать в предельно важной игре серии, но тренерский штаб «воинов» в силах придумать что-то внятное, чтобы наконец-то победить в серии против «Саакраменто».
Не может быть такого чтобы чемпион не смог победить на своем паркете в матче предельной степени важности. Карри и Томпсон устроят представление.
«Сакраменто»
«Сакраменто» продемонстрировал коллективный победный дух и для многих не стало откровением, что клуб Майка Брауна забрал два матча подряд на своем паркете.
Все игроки «Кингз» были хороши без исключения. Если в первой игре серии зажигали Монк и Фокс, то во втором матче серии лучшими были Фокс с Сабонисом, набравшие по 24 очка каждый.
«Сакраменто» будет крайне тяжело справиться с давлением на «Чейз Арене», но постараться забрать матч в Сан-Франциско «королям» вполне по силам, причем у хозяев не сможет играть крайне важный игрок основы.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают хозяев фаворитом в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 1.49, победа «Сакраменто» — 2.93.
Прогноз: Хозяевам отступать некуда, но побеждать надо.
Альтернативный прогноз: Игра получится без обилия очков, поскольку на кону стоит очень большая цена ошибки.
Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 2.00.
Альтернативная ставка: ТМ 234 с коэффициентом 2.32.