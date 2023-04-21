Сан-Франциско. Стадион «Чейз Центр». Дата — 21 апреля. Время — 05:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» проиграл «Кингз» по делу, причем в двух матчах. Керр не смог придумать ничего внятного, что делать с такой многозадачностью многих игроков, а у Грина откровенно сдали нервы, поэтому его дисквалификация полностью оправдана.

Дрэймонда, конечно, не будет хватать в предельно важной игре серии, но тренерский штаб «воинов» в силах придумать что-то внятное, чтобы наконец-то победить в серии против «Саакраменто».

Не может быть такого чтобы чемпион не смог победить на своем паркете в матче предельной степени важности. Карри и Томпсон устроят представление.

«Сакраменто»

«Сакраменто» продемонстрировал коллективный победный дух и для многих не стало откровением, что клуб Майка Брауна забрал два матча подряд на своем паркете.

Все игроки «Кингз» были хороши без исключения. Если в первой игре серии зажигали Монк и Фокс, то во втором матче серии лучшими были Фокс с Сабонисом, набравшие по 24 очка каждый.

«Сакраменто» будет крайне тяжело справиться с давлением на «Чейз Арене», но постараться забрать матч в Сан-Франциско «королям» вполне по силам, причем у хозяев не сможет играть крайне важный игрок основы.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают хозяев фаворитом в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 1.49, победа «Сакраменто» — 2.93.

Прогноз: Хозяевам отступать некуда, но побеждать надо.

Альтернативный прогноз: Игра получится без обилия очков, поскольку на кону стоит очень большая цена ошибки.

Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 2.00.

Альтернативная ставка: ТМ 234 с коэффициентом 2.32.