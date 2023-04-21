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    «Голден Стэйт» некуда отступать

    «Голден Стэйт» — «Сакраменто». Прогноз, ставка на матч плей-офф НБА, 21 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Сакраменто»
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    «Голден Стэйт»
    Сан-Франциско. Стадион «Чейз Центр». Дата — 21 апреля. Время — 05:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 21 Апреля 2023 года

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» проиграл «Кингз» по делу, причем в двух матчах. Керр не смог придумать ничего внятного, что делать с такой многозадачностью многих игроков, а у Грина откровенно сдали нервы, поэтому его дисквалификация полностью оправдана.

    Дрэймонда, конечно, не будет хватать в предельно важной игре серии, но тренерский штаб «воинов» в силах придумать что-то внятное, чтобы наконец-то победить в серии против «Саакраменто».

    Не может быть такого чтобы чемпион не смог победить на своем паркете в матче предельной степени важности. Карри и Томпсон устроят представление.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» продемонстрировал коллективный победный дух и для многих не стало откровением, что клуб Майка Брауна забрал два матча подряд на своем паркете.

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    Все игроки «Кингз» были хороши без исключения. Если в первой игре серии зажигали Монк и Фокс, то во втором матче серии лучшими были Фокс с Сабонисом, набравшие по 24 очка каждый.

    «Сакраменто» будет крайне тяжело справиться с давлением на «Чейз Арене», но постараться забрать матч в Сан-Франциско «королям» вполне по силам, причем у хозяев не сможет играть крайне важный игрок основы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают хозяев фаворитом в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 1.49, победа «Сакраменто» — 2.93.

    Прогноз: Хозяевам отступать некуда, но побеждать надо.

    Альтернативный прогноз: Игра получится без обилия очков, поскольку на кону стоит очень большая цена ошибки.

    Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 2.00.

    Альтернативная ставка: ТМ 234 с коэффициентом 2.32.

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    «Голден Стэйт» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Голден Стэйт» некуда отступать
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