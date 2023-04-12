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    «Майами» завоюет путёвку в плей-офф?

    «Майами» — «Атланта». Прогноз (к. 2.40), ставка на матч плей-ин НБА, 12 апреля 2023 года

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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 12 Апреля 2023 года
    Майами
  • Майами
    •  Майами 02:30 Атланта Атланта
  • НБА. Плей-офф
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    «Майами»

    «Майами» завершил регулярку в своей конференции на восьмом месте. Баскетболисты из Флориды одержали 44 победы и потерпели 38 поражений. Чтобы выйти напрямую в плей-офф «хитовцам» не хватило одной победы.

    В последних пяти встречах «Майами» одержал четыре победы. Были обыграны «Даллас» (129:122), «Детройт» (118:105), «Филадельфия» (129:101). А в заключительном туре регулярного чемпионата «Майами» переиграл «Орландо» (123:110).

    Вклад в победу команды внёс Удонис Хаслем, форвард отправил в кольцо «Орландо» 24 очка. В строй команды из лазарета вернулись Кевин Лав, Тайлер Хирро, Кайла Лаури и Макс Струс.

    Вне игры остался только Никола Йович, у игрока проблемы со спиной. Под вопросом пока участие Джимми Батлера.

    «Атланта»

    «Атланта» заняла восьмое место в Восточной конференции при 41 победе и 41 поражении. В заключительных турах регулярки «ястребы» потерпели два поражения в матчах с «Бостоном» (114:120) и «Филадельфией» (131:136).

    До этого «Атланта» выиграла у «Вашингтона» (134:116), «Чикаго» (123:105) и «Далласу» (132:130).

    У команды сейчас большие проблемы с составом, не сможет сыграть ключевой баскетболист Трей Янг, у которого травма паха. Также из игры выбыли Богда Богданович (травма колена), Клинт Капела (травма икры), Джон Коллинз (травма спины) и Деджанте Маррей (травма лодыжки).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Майами» — 1.53, победа «Атланты» — 2.75.

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    Прогноз: В регулярном чемпионате соперники встречались четыре раза. В первом поединке успех отпраздновали игроки «Атланты». Остальные три поединка остались за «Майами». Наверняка «хитовцы» одержат победу над соперником, так «ястребы» подходит кпоединку без ключевых игроков.

    Ставка: Фора «Майами» (-8) с коэффициентом 2.40.

    Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча, так как поединки с участием «Майами» и «Атланты» чаще всего завершаются на отметке 230-240 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 230 очков с коэффициентом 2.25.

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    «Майами» — «Атланта»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Майами» завоюет путёвку в плей-офф?
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