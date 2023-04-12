Майами. Штат Флорида. «Кейсейя Сентер». Дата — 12 апреля. Время — 02:30 по мск. «Майами» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами» завершил регулярку в своей конференции на восьмом месте. Баскетболисты из Флориды одержали 44 победы и потерпели 38 поражений. Чтобы выйти напрямую в плей-офф «хитовцам» не хватило одной победы.

В последних пяти встречах «Майами» одержал четыре победы. Были обыграны «Даллас» (129:122), «Детройт» (118:105), «Филадельфия» (129:101). А в заключительном туре регулярного чемпионата «Майами» переиграл «Орландо» (123:110).

Вклад в победу команды внёс Удонис Хаслем, форвард отправил в кольцо «Орландо» 24 очка. В строй команды из лазарета вернулись Кевин Лав, Тайлер Хирро, Кайла Лаури и Макс Струс.

Вне игры остался только Никола Йович, у игрока проблемы со спиной. Под вопросом пока участие Джимми Батлера.

«Атланта»

«Атланта» заняла восьмое место в Восточной конференции при 41 победе и 41 поражении. В заключительных турах регулярки «ястребы» потерпели два поражения в матчах с «Бостоном» (114:120) и «Филадельфией» (131:136).

До этого «Атланта» выиграла у «Вашингтона» (134:116), «Чикаго» (123:105) и «Далласу» (132:130).

У команды сейчас большие проблемы с составом, не сможет сыграть ключевой баскетболист Трей Янг, у которого травма паха. Также из игры выбыли Богда Богданович (травма колена), Клинт Капела (травма икры), Джон Коллинз (травма спины) и Деджанте Маррей (травма лодыжки).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Майами» — 1.53, победа «Атланты» — 2.75.

Прогноз: В регулярном чемпионате соперники встречались четыре раза. В первом поединке успех отпраздновали игроки «Атланты». Остальные три поединка остались за «Майами». Наверняка «хитовцы» одержат победу над соперником, так «ястребы» подходит кпоединку без ключевых игроков.

Ставка: Фора «Майами» (-8) с коэффициентом 2.40.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча, так как поединки с участием «Майами» и «Атланты» чаще всего завершаются на отметке 230-240 очков.

Альтернативная ставка: Тотал больше 230 очков с коэффициентом 2.25.