Канада. Торонто. «Скоушабэнк-арена». Дата — 9 апреля. Время — 20:00 по мск. «Торонто» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

«Торонто» вышел в стадию плей-ин с девятого места Восточной конференции. Чтобы пробиться в 1/8 финала турнира, канадскому коллективу нужно будет обыграть двух соперников.

На очереди — «Чикаго». В этом поединке на право на ошибку у команды нет. В случае успеха над коллективом из Иллинойса, «Торонто» встретится с неудачником пары «Майами» — «Атланта».

У «хищников» отрицательный баланс побед и поражений, «Торонто» выиграл 40 матчей и проиграл 41 встречу.

Последние два тура клуб из Канады двжады проиграл вице-чемпиону «Бостону» (93:97 и 102:121).

«Милуоки»

«Милуоки» — чемпион Восточной конференции, в 1/8 финала вышел с первого места при 58 победах и 23 поражениях. «Баксы» в плей-офф сразятся с восьмой командой Востока. На это место претендуют сразу четыре команды: «Майами», «Атланта», «Торонто» и «Чикаго».

Прервалась серия из трёх побед команды. «Милуоки» в минувшем туре проиграл «Мемфису» (114:137). В этом поединке в составе «оленей» можно отметить игру Линделла Уиггинтона. Атакующий защитник «Милуоки» оформил дабл-дабл из 25 очков и 11 передач.

В лазарете команды сейчас находятся шесть игроков. Отдых от игр получили Джру Холидей и Брук Лопес. С травмами лодыжки из строя выбыли Пэт Коннотон и Грэйсон Аллен. Вне игры также Крис Миддлтон и Яннис Адетокунбо.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Торонто» — 1.75, победа «Майами» — 2.25.

Прогноз: Оба клуба не будут выкладываться на все сто. Задачи на сезон в регулярке выполнены. Так что выиграть может любая из команд, есть вероятность, что победитель добьётся успеха с небольшим преимуществом.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

Альтернативный прогноз: А ещё можно сыграть на результативности встречи.

Альтернативная ставка: Тотал больше 230.5 с коэффициентом 2.15.