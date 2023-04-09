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    «Милуоки» увезёт победу из Канады?

    «Торонто» — «Милуоки». Прогноз (к. 2.00), ставка на матч регулярки НБА, 9 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Милуоки»
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    «Милуоки»
    Канада. Торонто. «Скоушабэнк-арена». Дата — 9 апреля. Время — 20:00 по мск. «Торонто» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Апреля 2023 года
    Торонто
  • Торонто
    •  Торонто 20:00 Милуоки Милуоки
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    «Торонто»

    «Торонто» вышел в стадию плей-ин с девятого места Восточной конференции. Чтобы пробиться в 1/8 финала турнира, канадскому коллективу нужно будет обыграть двух соперников.

    На очереди — «Чикаго». В этом поединке на право на ошибку у команды нет. В случае успеха над коллективом из Иллинойса, «Торонто» встретится с неудачником пары «Майами» — «Атланта».

    У «хищников» отрицательный баланс побед и поражений, «Торонто» выиграл 40 матчей и проиграл 41 встречу.

    Последние два тура клуб из Канады двжады проиграл вице-чемпиону «Бостону» (93:97 и 102:121).

    «Милуоки»

    «Милуоки» — чемпион Восточной конференции, в 1/8 финала вышел с первого места при 58 победах и 23 поражениях. «Баксы» в плей-офф сразятся с восьмой командой Востока. На это место претендуют сразу четыре команды: «Майами», «Атланта», «Торонто» и «Чикаго».

    Прервалась серия из трёх побед команды. «Милуоки» в минувшем туре проиграл «Мемфису» (114:137). В этом поединке в составе «оленей» можно отметить игру Линделла Уиггинтона. Атакующий защитник «Милуоки» оформил дабл-дабл из 25 очков и 11 передач.

    В лазарете команды сейчас находятся шесть игроков. Отдых от игр получили Джру Холидей и Брук Лопес. С травмами лодыжки из строя выбыли Пэт Коннотон и Грэйсон Аллен. Вне игры также Крис Миддлтон и Яннис Адетокунбо.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Торонто» — 1.75, победа «Майами» — 2.25.

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    Прогноз: Оба клуба не будут выкладываться на все сто. Задачи на сезон в регулярке выполнены. Так что выиграть может любая из команд, есть вероятность, что победитель добьётся успеха с небольшим преимуществом.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: А ещё можно сыграть на результативности встречи.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 230.5 с коэффициентом 2.15.

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    «Торонто» — «Милуоки»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Милуоки» увезёт победу из Канады?
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