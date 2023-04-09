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    «Оклахома» сможет выиграть в «мусорном» матче?

    «Оклахома-Сити» — «Мемфис». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 09 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома-Сити» — «Мемфис»
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    «Оклахома-Сити»
    Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 09 апреля. Время — 22:30 по мск. «Оклахома-Сити» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Апреля 2023 года
    Оклахома
  • Оклахома
    •  Оклахома 22:30 Мемфис Мемфис
  • НБА
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    «Оклахома-Сити»

    «Оклахома» может спокойно выдохнуть, поскольку «Даллас» сделал все за неё и коллектив Дэйгнолта может вне зависимости от исхода матча против сильного соперника расслабиться, потому что он уже в плей-ин.

    Хотя «Тандер» последними своими результатами явно не заслужили место в плей-офф, так как всего одна победа за четыре сыгранных матча.

    На данный момент времени «Оклахома» на десятой позиции в своей конференции, а разница побед и поражений составляет «минус три». В матче против «Мемфиса» шансов на победу не очень много, но гости могут быть совсем расслабленными и тогда побороться за выигрыш вполне можно.

    «Мемфис»

    «Мемфис» потерял перед матчами плей-офф Стивена Адамса, а на фоне потери Кларка — это совсем печальные новости.

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    Последние результаты «Гриззлис» не имеют никакого значения, когда не сможет принимать участие системообразующий игрок защиты.

    «Мемфис» не сможет занять первое место в конференции ни при каких раскладах, поскольку даже при равных показателях с «Денвером», преимущество по личным встречам на стороне коллектива из Колорадо.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Оклахомы» — 2.18, победа «Финикса» — 1.80.

    Прогноз: Гости приедут в Оклахому в качестве фаворита, но могут выпустить резвервистов.

    Альтернативный прогноз: Будет матч с большим количеством попаданий с игры.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.18.

    Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.26.

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    «Оклахома-Сити» — «Мемфис»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» сможет выиграть в «мусорном» матче?
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