Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 09 апреля. Время — 22:30 по мск. «Оклахома-Сити» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома-Сити»

«Оклахома» может спокойно выдохнуть, поскольку «Даллас» сделал все за неё и коллектив Дэйгнолта может вне зависимости от исхода матча против сильного соперника расслабиться, потому что он уже в плей-ин.

Хотя «Тандер» последними своими результатами явно не заслужили место в плей-офф, так как всего одна победа за четыре сыгранных матча.

На данный момент времени «Оклахома» на десятой позиции в своей конференции, а разница побед и поражений составляет «минус три». В матче против «Мемфиса» шансов на победу не очень много, но гости могут быть совсем расслабленными и тогда побороться за выигрыш вполне можно.

«Мемфис»

«Мемфис» потерял перед матчами плей-офф Стивена Адамса, а на фоне потери Кларка — это совсем печальные новости.

Последние результаты «Гриззлис» не имеют никакого значения, когда не сможет принимать участие системообразующий игрок защиты.

«Мемфис» не сможет занять первое место в конференции ни при каких раскладах, поскольку даже при равных показателях с «Денвером», преимущество по личным встречам на стороне коллектива из Колорадо.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Оклахомы» — 2.18, победа «Финикса» — 1.80.

Прогноз: Гости приедут в Оклахому в качестве фаворита, но могут выпустить резвервистов.

Альтернативный прогноз: Будет матч с большим количеством попаданий с игры.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.18.

Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.26.