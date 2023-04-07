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    «Юта» — «Оклахома-Сити». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 07 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Оклахома-Сити»
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    «Оклахома-Сити»
    Солт-Лейк-Сити. Стадион «Вивинт Смарт Хоум Арена». Дата — 07 апреля. Время — 04:00 по мск. «Юта» — «Оклахома-Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 07 Апреля 2023 года
    Юта
  • НБА
    •  Юта 04:00 Оклахома Оклахома
  • Оклахома
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    «Юта»

    «Юта» продолжает терпеть крушение и за восемь последних поединков выиграла всего лишь одну встречу, которая случилась ещё в марте месяце.

    Коллектив Харди совсем расклеился и не собирается восстанавливать свой боевой дух. В последнем проигранном матче против «Лос-Анжелес Лейкерс» по 23 очка набрали Олиник и Хортон-Такер.

    У клуба из Солт-Лейк-Сити 36 выигранных матчей и 43 проигранных. Это позволяет рассчитывать всего лишь 12 место на Западе и выше по таблице своей конференции «джазмены» уже не поднимутся.

    «Оклахома-Сити»

    «Оклахома» в последних матчах также играет неудачно и смогла победить только в одной встрече за пять последних поединков.

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    В последнем проведенном матче случилось поражение от «Голден Стэйт» и не помогли даже 32 очка Гилджеса-Александера.

    На данный момент времени «Оклахома» на десятой позиции в своей конференции, а разница побед и поражений составляет «минус четыре». Три из последних четырех очных поединков против «Юты» коллектив Дэйгнолта выиграл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Юты» — 3.10, победа «Оклахома-Сити» — 1.40.

    Прогноз: Гости выглядят более предпочтительными победителями предстоящего матча.

    Альтернативный прогноз: Игра получится обоюдоострой с двух сторон.

    Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 2.39.

    Альтернативная ставка: ТБ 244 с коэффициентом 2.22.

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    «Юта» — «Оклахома-Сити»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости имеют больше шансов на победу?
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