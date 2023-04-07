Солт-Лейк-Сити. Стадион «Вивинт Смарт Хоум Арена». Дата — 07 апреля. Время — 04:00 по мск. «Юта» — «Оклахома-Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Юта» продолжает терпеть крушение и за восемь последних поединков выиграла всего лишь одну встречу, которая случилась ещё в марте месяце.

Коллектив Харди совсем расклеился и не собирается восстанавливать свой боевой дух. В последнем проигранном матче против «Лос-Анжелес Лейкерс» по 23 очка набрали Олиник и Хортон-Такер.

У клуба из Солт-Лейк-Сити 36 выигранных матчей и 43 проигранных. Это позволяет рассчитывать всего лишь 12 место на Западе и выше по таблице своей конференции «джазмены» уже не поднимутся.

«Оклахома-Сити»

«Оклахома» в последних матчах также играет неудачно и смогла победить только в одной встрече за пять последних поединков.

В последнем проведенном матче случилось поражение от «Голден Стэйт» и не помогли даже 32 очка Гилджеса-Александера.

На данный момент времени «Оклахома» на десятой позиции в своей конференции, а разница побед и поражений составляет «минус четыре». Три из последних четырех очных поединков против «Юты» коллектив Дэйгнолта выиграл.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Юты» — 3.10, победа «Оклахома-Сити» — 1.40.

Прогноз: Гости выглядят более предпочтительными победителями предстоящего матча.

Альтернативный прогноз: Игра получится обоюдоострой с двух сторон.

Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 2.39.

Альтернативная ставка: ТБ 244 с коэффициентом 2.22.