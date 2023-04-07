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    «Кливленд» вновь одержит победу над «Орландо»?

    «Орландо» — «Кливленд». Прогноз (к. 3.28), ставка на матч регулярки НБА, 7 апреля 2023 года

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    Орландо. Штат Флорида. Арена «Эмвей-центр». Дата — 7 апреля. Время — 02:00 по мск. «Орландо» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 07 Апреля 2023 года

    «Орландо»

    «Орландо» в минувшем туре лишился шансов на выход в плей-ин турнира. Команда из Флориды уступила в домашнем поединке «Кливленду» (113:117). Несмотря на проигрыш в составе «магов» результативностью отметился Маркелл Фульц. Защитник набрал 23 очка.

    До этого у команды были две победы. Были обыграны «Детройт» (128:102) и «Вашингтон» (116:109).

    В своей концеренции команда занимает 11 место при 34 победах и 45 поражениях. До окончания регулярки «Орландо» осталось провести три матча: «Кливленд», «Бруклин» и «Майами».

    «Кливленд»

    «Кливленд» выдаёт серию побед из двух матчей. Команда из Огайо сначала нанесла поражение «Индиане» (115:105), а затем был обыгран «Орландо» (117:113). Вклад в победу «кавалеристов» внёс Донован Митчелл, лидер «Кливленда» отправил в кольцо соперника 43 очка.

    К предстоящему матчу «Кливленд» подходи в ослабленном составе. В лазарете команды находятся пять игроков: Джарретт Аллен (травма паха), Дариус Гарленд (травма ноги), Карис ЛеВерт (травма колена), Исаак Окоро (травма колена) и Дилан Уиндлер (травма ноги).

    «Кливленд» входит в топ-4 Восточной конференции. В 80 матчах команда одержала 50 побед и потерпела 30 поражений.

    Перед стартом в плей-офф «Кливленд» проведёт ещё два матча: выездная против «Орландо» и домашняя с «Шарлотт».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Орландо» — 1.26, победа «Кливленда» — 3.28.

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    Прогноз: «Кливленд» может повторить успех в матче, несмотря на проблемы в составе. Команда из Огайо на голову выше соперника.

    Ставка: Победа «Кливленда» с коэффициентом 3.28.

    Альтернативный прогноз: Есть вероятность, что соперники дадут друг другу бой. Перевес одной из команд будет незначительным.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.38.

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    «Орландо» — «Кливленд»: прогноз, ставка (3.28), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Кливленд» вновь одержит победу над «Орландо»?
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