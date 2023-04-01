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    Хозяева не оставят шансов техасцам?

    «Голден Стэйт» — «Сан-Антонио». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 01 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Сан-Антонио»
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    «Голден Стэйт»
    Сан-Франциско. Стадион «Чейз Центр». Дата — 01 апреля. Время — 05:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» за пять последних поединков проиграл всего лишь одну встречу, которая пришлась на предельно странный матч против «Миннесоты».

    В последнем победном матче против неудобного «Нью-Орлеана» солировал Стеф Карри, который оформил 39 очков в кольцо «Пеликанс».

    На данный момент «Голден Стэйт» находится на пятом месте в своей конференции, имея на три победы больше, чем поражений (40 против 37). В предстоящем поединке против «Сан-Антонио» хозяева обязаны выигрывать у своего соперника с закрытыми глазами.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» уже на протяжении пяти матчей подряд не знает вкуса побед, поэтому при всем уважении к Поповичу и его тренерскому гению, но обыграть он действующих чемпионов со своим клубом не сможет.

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    В последнем матче «Спёрс» ничего не смогли сделать с еле живой «Ютой», а больше всего очков у техасского клуба в том матче набрал Брэнам, коих у него накопилась 21 штука.

    Клуб из Техаса продолжает находиться на предпоследнем месте в своей конференции с 19 победами и 57 поражениями, но шансов обыграть «Голден Стэйт» крайне невысоки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 1.05, победа «Сан-Антонио» — 6.90.

    Прогноз: Хозяева устроят разнос клубу Поповича.

    Альтернативный прогноз: Гости не смогут накидать много очков «воинам».

    Ставка: Ф1 (-14) с коэффициентом 2.38.

    Альтернативная ставка: ИТМ (2) 108 с коэффициентом 2.57.

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    «Голден Стэйт» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева не оставят шансов техасцам?
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