Сан-Антонио. Стадион «AD&T Центр». Дата — 30 марта. Время — 03:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» проиграл четыре своих последних матча и вообще весь сезон выглядит не в лучшем расположении духа, но в отдельно взятых матчах подопечные Поповича могут устраивать серьезные испытания своим соперникам.

В последнем своем матче «шпоры» проиграл «Бостону» с разницей более чем 40 очков. Про 21 очко Зака Коллинса можно даже и не упоминать.

«Сан-Антонио» уже никуда не сдвинется с предпоследней строчки Запада. У «шпор» всего лишь 19 побед при 56 поражениях. В четырех из пять последних очных противостояний против «Юты» именно техасский клуб выходил победителем встреч.

«Юта»

«Юта» окончательно смирилась с завершением сезона и проиграла своим соперникам четыре последних поединка.

В последнем своем поединке «джазмены» без вариантов проиграли «Финиксу», а больше всех очков набрал Маркканен, который записал на лицевой счет 25 баллов.

У клуба из Солт-Лейк-Сити на пять поражений больше, чем побед (35 выигранных и 40 проигранных матчей). Это позволяет рассчитывать всего лишь на 12 место в конференции. С такими результатами рассчитывать на победу в матче даже против «Сан-Антонио» будет сложно.

Прогноз и ставка

У букмекеров гости являются фаворитом в этом поединке: победа «Сан-Антонио» — 2.68, победа «Юты» — 1.56.

Прогноз: При всем уважении к гостям, но хозяева на прощание оформят им ещё одно поражение.

Альтернативный прогноз: В этой игре будет обилие очков, поэтому ожидаем большой общий тотал матча.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.68.

Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.10.