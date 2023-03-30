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    Кто из соперников прервет проигрышную серию?

    «Сан-Антонио» — «Юта». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 30 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Юта»
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    «Сан-Антонио»
    Сан-Антонио. Стадион «AD&T Центр». Дата — 30 марта. Время — 03:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» проиграл четыре своих последних матча и вообще весь сезон выглядит не в лучшем расположении духа, но в отдельно взятых матчах подопечные Поповича могут устраивать серьезные испытания своим соперникам.

    В последнем своем матче «шпоры» проиграл «Бостону» с разницей более чем 40 очков. Про 21 очко Зака Коллинса можно даже и не упоминать.

    «Сан-Антонио» уже никуда не сдвинется с предпоследней строчки Запада. У «шпор» всего лишь 19 побед при 56 поражениях. В четырех из пять последних очных противостояний против «Юты» именно техасский клуб выходил победителем встреч.

    «Юта»

    «Юта» окончательно смирилась с завершением сезона и проиграла своим соперникам четыре последних поединка.

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    В последнем своем поединке «джазмены» без вариантов проиграли «Финиксу», а больше всех очков набрал Маркканен, который записал на лицевой счет 25 баллов.

    У клуба из Солт-Лейк-Сити на пять поражений больше, чем побед (35 выигранных и 40 проигранных матчей). Это позволяет рассчитывать всего лишь на 12 место в конференции. С такими результатами рассчитывать на победу в матче даже против «Сан-Антонио» будет сложно.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров гости являются фаворитом в этом поединке: победа «Сан-Антонио» — 2.68, победа «Юты» — 1.56.

    Прогноз: При всем уважении к гостям, но хозяева на прощание оформят им ещё одно поражение.

    Альтернативный прогноз: В этой игре будет обилие очков, поэтому ожидаем большой общий тотал матча.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.68.

    Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.10.

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    «Сан-Антонио» — «Юта»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто из соперников прервет проигрышную серию?
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