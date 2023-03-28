Солт-Лейк-Сити. Стадион «Вивинт Смарт Хоум Арена». Дата — 28 марта. Время — 04:00 по мск. «Юта» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Юта» проигрывает уже три матча кряду и перед матчем с обескровленным «Финиксом» никакой уверенность в победе нет.

Обмены в дедлайн не пошли коллективу Харди на пользу, поэтому приходиться играть, как получается. В последнем проигранном матче «Сакраменто» Кесслер набрал 31 очко, но этот результат все равно никак не помог «джазменам» навязать борьбу сопернику.

У клуба из Солт-Лейк-Сити 35 выигранных матчей и 39 проигранных. Это уже 12 место на Западе и все иллюзии относительно плей-ин окончательно рассеялись.

«Финикс»

«Финикс» за четыре последних поединка выиграл только последний матч, но оно и не удивительно поскольку не могли играть Эйтон и Дюрант. Однако в мачте в «Филадельфией» каким-то невообразимым образом подопечные Монти Уильямса одержали победу.

Букер в победном матче над «76-ми» набрал 29 очков и внес наибольший вклад в победу своего клуба.

«Финикс» уже четвертый в своей конференции с 39 победами и 35 поражениями. В игре против «Юты» гости должны одерживать 40-ю победу в сезоне, поскольку соперник откровенно слаб.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Юты» — 3.17, победа «Финикса» — 1.43.

Прогноз: Гости продолжат побеждать, несмотря на отсутствие важных игроков.

Альтернативный прогноз: Матч получится результативным с обеих сторон.

Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 2.46.

Альтернативная ставка: ТБ 239 с коэффициентом 2.21.