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    «Юта» может прервать свою проигрышную серию?

    «Юта» — «Финикс». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 28 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Финикс»
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    «Юта»
    Солт-Лейк-Сити. Стадион «Вивинт Смарт Хоум Арена». Дата — 28 марта. Время — 04:00 по мск. «Юта» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 28 Марта 2023 года
    Юта
  • НБА
    •  Юта 04:00 Финикс Финикс
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    «Юта»

    «Юта» проигрывает уже три матча кряду и перед матчем с обескровленным «Финиксом» никакой уверенность в победе нет.

    Обмены в дедлайн не пошли коллективу Харди на пользу, поэтому приходиться играть, как получается. В последнем проигранном матче «Сакраменто» Кесслер набрал 31 очко, но этот результат все равно никак не помог «джазменам» навязать борьбу сопернику.

    У клуба из Солт-Лейк-Сити 35 выигранных матчей и 39 проигранных. Это уже 12 место на Западе и все иллюзии относительно плей-ин окончательно рассеялись.

    «Финикс»

    «Финикс» за четыре последних поединка выиграл только последний матч, но оно и не удивительно поскольку не могли играть Эйтон и Дюрант. Однако в мачте в «Филадельфией» каким-то невообразимым образом подопечные Монти Уильямса одержали победу.

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    Букер в победном матче над «76-ми» набрал 29 очков и внес наибольший вклад в победу своего клуба.

    «Финикс» уже четвертый в своей конференции с 39 победами и 35 поражениями. В игре против «Юты» гости должны одерживать 40-ю победу в сезоне, поскольку соперник откровенно слаб.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Юты» — 3.17, победа «Финикса» — 1.43.

    Прогноз: Гости продолжат побеждать, несмотря на отсутствие важных игроков.

    Альтернативный прогноз: Матч получится результативным с обеих сторон.

    Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 2.46.

    Альтернативная ставка: ТБ 239 с коэффициентом 2.21.

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    «Юта» — «Финикс»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Юта» может прервать свою проигрышную серию?
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