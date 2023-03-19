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    Девин Букер принесёт победу «Финиксу»?

    «Оклахома» — «Финикс». Прогноз (к. 2.11), ставка на матч регулярного сезона НБА, 19 марта 2023 года

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    «Финикс»
    Оклахома. Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 19 марта. Время — 22:30 по мск. «Оклахома» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 19 Марта 2023 года
    Оклахома
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    •  Оклахома 22:30 Финикс Финикс
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    «Оклахома»

    Победная серия «Оклахомы» прервалась в гостевом матче против «Торонто» (111:128). В проигранной встрече самым результативным игроком «громобойцев» стал Шэй Гилджес-Александер. Защитник отправил в кольцо соперника 29 очков.

    Три матча — три победы, такой был результат последних игр с участием «Оклахомы» до поражения от «Торонто». Были обыграны «Бруклин» (121:107), «Сан-Антонио» (102:90) и «Нью-Орлеан» (110:96).

    В лазарете «Оклахомы» — знакомые лица, с травмами ноги вне строя находятся Чет Хольмгрен, Алексей Покусевски и Кенрих Уильямс.

    В Западной конференции «Оклахома» занимает 8 место при 34 победах и 36 поражениях. Команда близка к шестой (!) строчке, отставач от «Далласа» на две победы. Однако идет жесткая борьба за зону плей-ин, ведь любое поражение может откинуть команду за пределы десятого места.

    «Финикс»

    Девин Букер сыграл ключевую роль в победе «Финикса» над «Орландо» (116:113). Защитник «солнечных» отправил в кольцо «магов» 19 очков, совершил пять подборов и отдал две передачи.

    Таким образом команда из Аризоны вернулась на победные рельсы после трёхматчевого простоя. Ранее «Финикс» не смог обыграть трёх оппонентов, проиграв «Милуоки» (104:116), «Голден Стэйт» (112:123) и «Сакраменто» (119:128).

    Кевин Дюрант — один из ключевых игроков «Финикса», до сих пор не может вернуться в строй. У игрока травма лодыжки, он уже пропустил пять матчей с участием «Финикса».

    «Финикс» входит в топ-4 Западной конференции, после 70 матчей «солнечные» одержали 38 побед и потерпели 32 поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Оклахомы» — 1.90, победа «Финикса» — 2.13.

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    Прогноз: «Финикс» на подъеме, ключевую роль может сыграть Девин Букер. Если «громобойцы» из Оклахомы не нейтрализуют соперника, то быть серьезным последствиям для принимающей команды.

    Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 2.13.

    Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 237 с коэффициентом 2.06.

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    «Оклахома» — «Финикс»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Девин Букер принесёт победу «Финиксу»?
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