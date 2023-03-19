Оклахома. Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 19 марта. Время — 22:30 по мск. «Оклахома» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома»

Победная серия «Оклахомы» прервалась в гостевом матче против «Торонто» (111:128). В проигранной встрече самым результативным игроком «громобойцев» стал Шэй Гилджес-Александер. Защитник отправил в кольцо соперника 29 очков.

Три матча — три победы, такой был результат последних игр с участием «Оклахомы» до поражения от «Торонто». Были обыграны «Бруклин» (121:107), «Сан-Антонио» (102:90) и «Нью-Орлеан» (110:96).

В лазарете «Оклахомы» — знакомые лица, с травмами ноги вне строя находятся Чет Хольмгрен, Алексей Покусевски и Кенрих Уильямс.

В Западной конференции «Оклахома» занимает 8 место при 34 победах и 36 поражениях. Команда близка к шестой (!) строчке, отставач от «Далласа» на две победы. Однако идет жесткая борьба за зону плей-ин, ведь любое поражение может откинуть команду за пределы десятого места.

«Финикс»

Девин Букер сыграл ключевую роль в победе «Финикса» над «Орландо» (116:113). Защитник «солнечных» отправил в кольцо «магов» 19 очков, совершил пять подборов и отдал две передачи.

Таким образом команда из Аризоны вернулась на победные рельсы после трёхматчевого простоя. Ранее «Финикс» не смог обыграть трёх оппонентов, проиграв «Милуоки» (104:116), «Голден Стэйт» (112:123) и «Сакраменто» (119:128).

Кевин Дюрант — один из ключевых игроков «Финикса», до сих пор не может вернуться в строй. У игрока травма лодыжки, он уже пропустил пять матчей с участием «Финикса».

«Финикс» входит в топ-4 Западной конференции, после 70 матчей «солнечные» одержали 38 побед и потерпели 32 поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Оклахомы» — 1.90, победа «Финикса» — 2.13.

Прогноз: «Финикс» на подъеме, ключевую роль может сыграть Девин Букер. Если «громобойцы» из Оклахомы не нейтрализуют соперника, то быть серьезным последствиям для принимающей команды.

Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 2.13.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 237 с коэффициентом 2.06.