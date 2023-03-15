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    «Торонто» — «Денвер». Прогноз (к. 2.03), ставка на матч регулярки НБА, 15 марта 2023 года

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    Баскетбол. НБА 15 Марта 2023 года
    Торонто
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    «Торонто»

    «Торонто» не может выиграть уже третий матч подряд: «Денвер» (113:118), «Лос-Анджелес Клипперс» (100:108) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:122). В последнем матче против «озерников» в составе канадского коллектива отмечаем Скотта Барнса. Защитник «Торонто» стал лучшим игроком матча, набрав 32 очка, отдав семь передач и совершив девять подборов.

    В составе «Торонто» два травмированных баскетболиста. В лазарете по-прежнему числятся Отто Портер и Далано Бэнтон.

    «Торонто» занимает девятое (!) место в Восточной конференции, команда продолжает заочную борьбу с «Чикаго» и «Вашингтоном» за место в плей-ин ассоциации. Пока успешно.

    В 68 матчах «Торонто» одержал 32 победы и потерпел 36 поражений. Преимущество над «Чикаго» составляет всего одна победа.

    «Денвер»

    Лидера Западной конференции преследует череда неудачных встреч. «Денвер» не может выиграть уже третий матч. Были проигрыши от «Чикаго» (96:117) и «Сан-Антонио» (120:128).

    И новая неудача постигла в матче с «Бруклином» (120:122), в этой встрече лучши игроком матча стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл: 35 очков, 25 подборов и 11 передач.

    Как и у «Торонто» в составе «Денвера» два игрока травмированы. У Зеке Ннаджи — травма плеча, а у Коллина Гиллеспи — травма ноги.

    Несмотря на чёрную полосу «Денвер» сохранил за собой первое место. У «Наггетса» солидное преимущество над конкурентом, которое составляет четыре победы. В этом сезоне «Денвер» провёл 68 матчей при 46 победах и 22 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Торонто» — 1.90, победа «Денвера» — 2.03.

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    Прогноз: Игра «Денвера» дала сборй, хотя один из ключевых игроков команды Никола Йокич демонстрирует зрелищную игру, оформляя дабл-дабл или трипл-дабл. Однако в последнее время «Денверу» не удается добиться победы. Может в поединке с «Торонто» чёрная полоса «самородков» прервётся.

    Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 2.03.

    Альтернативный прогноз: А ещё можно сыграть на результативности встречи.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 232 с коэффициентом 2.07.

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    «Торонто» — «Денвер»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 15.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Принесет ли Никола Йокич победу «Денверу»?
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