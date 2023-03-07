Индиана. Стадион «Банкерс Лайф Филдхаус». Дата — 07 марта. Время — 03:00 по мск. «Индиана» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индиана»

«Индиана» за четыре последних поединка проиграла всего лишь один матч, который пришелся на игру против «Сан-Антонио» (99:110). Причем этот был самый слабый среди всех представленных соперников.

В последнем проведенном матче был обыгран «Чикаго» (125:122). Ожидаемо лучшим по набранным очкам в составе «иноходцев» стал Хэлибертон, набравший 29 очков.

На данный момент у «Индианы» 12 место в конференции, и 29 побед против 36 поражений. В четырёх последних поединках между этими командами команда Бьоркгрена не смогла выиграть ниразу.

«Филадельфия»

«Филадельфия» за три последних поединка проиграла всего лишь один матч, который пришёлся на игру против «Далласа» (126:133).

В последнем сыгранном поединке именно пенсильванская команда прервала потрясающую победную серию «Милуоки», а больше всех для этого постарался даже не Эмбиид, а Харден с 38 очками и 10 ассистами. Джеймсу не хватило всего лишь одного подбора для трипл-дабла.

На данный момент у «Филадельфии» на 41 победа и 22 поражения. Третье место в таблице Востока уверенно за «76-ми». В матче против «Индианы» расклад сил целиком и полностью на стороне гостевого клуба.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Индианы» — 3.38, победа «Филадельфия» — 1.39.

Прогноз: Хозяева в последних матчах смотрятся очень неплохо, но для того, чтобы обыграть «Филадельфию», этого будет недостаточно.

Альтернативный прогноз: Соперники покажут результативный баскетбол.

Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 2.61.

Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.35.