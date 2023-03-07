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    Хозяева имеют шансы на победу в предстоящем поединке?

    «Индиана» — «Филадельфия». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 07 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Филадельфия»
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    «Индиана»
    Индиана. Стадион «Банкерс Лайф Филдхаус». Дата — 07 марта. Время — 03:00 по мск. «Индиана» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 07 Марта 2023 года

    «Индиана»

    «Индиана» за четыре последних поединка проиграла всего лишь один матч, который пришелся на игру против «Сан-Антонио» (99:110). Причем этот был самый слабый среди всех представленных соперников.

    В последнем проведенном матче был обыгран «Чикаго» (125:122). Ожидаемо лучшим по набранным очкам в составе «иноходцев» стал Хэлибертон, набравший 29 очков.

    На данный момент у «Индианы» 12 место в конференции, и 29 побед против 36 поражений. В четырёх последних поединках между этими командами команда Бьоркгрена не смогла выиграть ниразу.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» за три последних поединка проиграла всего лишь один матч, который пришёлся на игру против «Далласа» (126:133).

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    В последнем сыгранном поединке именно пенсильванская команда прервала потрясающую победную серию «Милуоки», а больше всех для этого постарался даже не Эмбиид, а Харден с 38 очками и 10 ассистами. Джеймсу не хватило всего лишь одного подбора для трипл-дабла.

    На данный момент у «Филадельфии» на 41 победа и 22 поражения. Третье место в таблице Востока уверенно за «76-ми». В матче против «Индианы» расклад сил целиком и полностью на стороне гостевого клуба.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Индианы» — 3.38, победа «Филадельфия» — 1.39.

    Прогноз: Хозяева в последних матчах смотрятся очень неплохо, но для того, чтобы обыграть «Филадельфию», этого будет недостаточно.

    Альтернативный прогноз: Соперники покажут результативный баскетбол.

    Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 2.61.

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.35.

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    «Индиана» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 07.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева имеют шансы на победу в предстоящем поединке?
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