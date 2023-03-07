«Денвер»
«Денвер» уверенно лидирует в Западной конференции, серия игр из побед достигла трёх матчей. Были обыграны «Лос-Анджелес Клипперс» (134:124), «Хьюстон» (133:112) и «Мемфис» (113:97).
В последней встрече «Денвер» нанёс поражение прямому конкуренту в битве за трон на Западе. Вклад в победу над «Мемфисом» внёс Майкл Портер-мл. Форвард «самородков» отправил в кольцо «гризли» 26 очков, а ещё совершил 8 подборов.
У «Денвера» три игрока в лазарете. С травмами ноги, плеча и запястья вне игры пока находятся Коллин Гиллеспи, Зеке Ннаджи и Влатко Чанчар соответственно.
«Денвер» на первом месте в своей конференции. В 64 матчах коллектив одержал 45 побед и потерпел 19 поражений.
«Торонто»
«Торонто» в минувшем туре одержал тяжёлую победу над «Вашингтоном» (116:109). Судьбу победителя соперники определили в овертайме, так как основное время завершилось вничью (105:105). Ключевую роль в матче сыграл Гари Трент, защитник «Торонто» набрал 26 очков, сделал 4 передачи и совершил 5 подборов.
За плечами команды две победы над «Чикаго» (104:98) и «Детройтом» (95:91), а также два поражения от «Вашингтона» (108:119) и «Кливленда» (93:118).
Канадскому коллективу не смогут помочь два баскетболиста, с травмами на больничной койке находятся Далано Бэнтон и Отто Портер.
«Торонто» занимает 9 место в Восточной конференции. «Рептилии» провели 65 матчей при 32 победах и 33 поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Денвера» — 1.38, победа «Торонто» — 3.44.
Прогноз: В среднем за матч «Денвер» забрасывает 120 очков, так что можно ожидать результативную игру со стороны хозяев.
Ставка: Индивидуальный тотал «Денвера» больше 117.5 с коэффициентом 2.00.
Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 230.5 с коэффициентом 2.15.