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    «Денвер» продлит победную серию?

    «Денвер» — «Торонто». Прогноз (к. 2.00), ставка на матч регулярки НБА, 7 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Торонто»
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    Баскетбол. НБА 07 Марта 2023 года
    Денвер
  • НБА
    •  Денвер 05:00 Торонто Торонто
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    «Денвер»

    «Денвер» уверенно лидирует в Западной конференции, серия игр из побед достигла трёх матчей. Были обыграны «Лос-Анджелес Клипперс» (134:124), «Хьюстон» (133:112) и «Мемфис» (113:97).

    В последней встрече «Денвер» нанёс поражение прямому конкуренту в битве за трон на Западе. Вклад в победу над «Мемфисом» внёс Майкл Портер-мл. Форвард «самородков» отправил в кольцо «гризли» 26 очков, а ещё совершил 8 подборов.

    У «Денвера» три игрока в лазарете. С травмами ноги, плеча и запястья вне игры пока находятся Коллин Гиллеспи, Зеке Ннаджи и Влатко Чанчар соответственно.

    «Денвер» на первом месте в своей конференции. В 64 матчах коллектив одержал 45 побед и потерпел 19 поражений.

    «Торонто»

    «Торонто» в минувшем туре одержал тяжёлую победу над «Вашингтоном» (116:109). Судьбу победителя соперники определили в овертайме, так как основное время завершилось вничью (105:105). Ключевую роль в матче сыграл Гари Трент, защитник «Торонто» набрал 26 очков, сделал 4 передачи и совершил 5 подборов.

    За плечами команды две победы над «Чикаго» (104:98) и «Детройтом» (95:91), а также два поражения от «Вашингтона» (108:119) и «Кливленда» (93:118).

    Канадскому коллективу не смогут помочь два баскетболиста, с травмами на больничной койке находятся Далано Бэнтон и Отто Портер.

    «Торонто» занимает 9 место в Восточной конференции. «Рептилии» провели 65 матчей при 32 победах и 33 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Денвера» — 1.38, победа «Торонто» — 3.44.

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    Прогноз: В среднем за матч «Денвер» забрасывает 120 очков, так что можно ожидать результативную игру со стороны хозяев.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Денвера» больше 117.5 с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 230.5 с коэффициентом 2.15.

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    «Денвер» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 07.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» продлит победную серию?
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