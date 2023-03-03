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    «Филадельфия» продлит чёрную полосу «Далласа»?

    «Даллас» — «Филадельфия». Прогноз (к. 2.28), ставка на матч регулярки НБА, 3 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Филадельфия»
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    «Филадельфия» — «Мемфис». Сезон 2022/2023
    Даллас. Техас. Арена «Американ Эйрлайнс-центр». Дата — 3 марта. Время — 03:30 по мск. «Даллас» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    Тандем Кайри Ирвинга и Луки Дончича пока не может принести положительный результат своей команде. В последних пяти встречах «Даллас» потерпел четыре поражения: «Миннесота» (121:124), «Денвер» (109:118), «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:111) и «Индиана» (122:124).

    Несмотря на поражение лучшим игроком в матче с «Индианой» стал лидер «Далласа» Лука Дончич. Словенец отправил в кольцо соперника 39 очков. До дабл-дабла игроку не хватило двух подборов.

    Кайри Ирвинг показал четвёртый результат матча. Игрок набрал 16 очков, сделал 9 передач и совершил 5 подборов.

    «Даллас» выбыл за пределы зоны плей-офф. Сейчас «ковбои» занимают 7 место при 32 победах и 31 поражении.

    «Филадельфия»

    Три победы и два поражения. Результат последних игр «Филадельфии». В минувшем туре «76-е» добились успеха в матче против «Майами» (119:96). Вклад в победу команды внёс Тайриз Макси. Защитник набрал 27 очков.

    До этого «Филадельфия» уступила «Майами» (99:101) и «Бостону» (107:110). А еще одержала победы над «Мемфисом» (110:105) и «Кливлендом» (118:112).

    «Филадельфии» в предстоящей игре не смогут помочь Джоэл Эмбиид и Дуэйн Дэдмон. У игроков травмы ноги и бедра соответственно.

    «Филадельфия» входит в топ-3 Восточной конференции при 40 победах и 21 поражении.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Далласа» — 1.66, победа «Филадельфии» — 2.28.

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    Прогноз: «Филадельфия» может удивить соперника и продлить чёрную полосу «ковбоев». Наш выбор в пользу гостей.

    Ставка: Победа «Филадельфии» с коэффициентом 2.28.

    Альтернативный прогноз: А еще ожидается результативный баскетбол со стороны обеих команд.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 229.5 с коэффициентом 2.15.

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    «Даллас» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 03.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Филадельфия» продлит чёрную полосу «Далласа»?
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